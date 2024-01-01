دولار ترينيداد وتوباغو إلى ريال برازيلي

تحويل TTD إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

1,000 ttd
816.18 brl

TT$1.000 TTD = R$0.8162 BRL

Mid-market exchange rate at 01:13
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TTD إلى BRL مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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BRL

أعلى العملات

 USDCADINRGBPZARAUDEURSGD
1 USD11.34583.9350.75517.7271.470.8951.303
1 CAD0.744162.4170.56113.1831.0930.6660.969
1 INR0.0120.01610.0090.2110.0180.0110.016
1 GBP1.3251.782111.226123.4921.9481.1861.726

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / الريال البرازيلي
1 TTD٠٫٨١٦١٨ BRL
5 TTD٤٫٠٨٠٩٢ BRL
10 TTD٨٫١٦١٨٣ BRL
20 TTD١٦٫٣٢٣٦٦ BRL
50 TTD٤٠٫٨٠٩١٥ BRL
100 TTD٨١٫٦١٨٣٠ BRL
250 TTD٢٠٤٫٠٤٥٧٥ BRL
500 TTD٤٠٨٫٠٩١٥٠ BRL
1000 TTD٨١٦٫١٨٣٠٠ BRL
2000 TTD١٬٦٣٢٫٣٦٦٠٠ BRL
5000 TTD٤٬٠٨٠٫٩١٥٠٠ BRL
10000 TTD٨٬١٦١٫٨٣٠٠٠ BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / دولار ترينيداد وتوباغو
1 BRL١٫٢٢٥٢٢ TTD
5 BRL٦٫١٢٦١٠ TTD
10 BRL١٢٫٢٥٢٢٠ TTD
20 BRL٢٤٫٥٠٤٤٠ TTD
50 BRL٦١٫٢٦١٠٠ TTD
100 BRL١٢٢٫٥٢٢٠٠ TTD
250 BRL٣٠٦٫٣٠٥٠٠ TTD
500 BRL٦١٢٫٦١٠٠٠ TTD
1000 BRL١٬٢٢٥٫٢٢٠٠٠ TTD
2000 BRL٢٬٤٥٠٫٤٤٠٠٠ TTD
5000 BRL٦٬١٢٦٫١٠٠٠٠ TTD
10000 BRL١٢٬٢٥٢٫٢٠٠٠٠ TTD