دولار ترينيداد وتوباغو إلى دولار ليبيري

تحويل TTD إلى LRD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 ttd
28,905.10 lrd

TT$1.000 TTD = L$28.91 LRD

Mid-market exchange rate at 01:13
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TTD إلى LRD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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LRD

أعلى العملات

 USDCADINRGBPZARAUDEURSGD
1 USD11.34583.9410.75517.7221.470.8951.303
1 CAD0.744162.430.56113.1811.0930.6650.969
1 INR0.0120.01610.0090.2110.0180.0110.016
1 GBP1.3251.782111.251123.4881.9481.1861.727

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى دولار ليبيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LRD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى LRD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / دولار ليبري
1 TTD٢٨٫٩٠٥١٠ LRD
5 TTD١٤٤٫٥٢٥٥٠ LRD
10 TTD٢٨٩٫٠٥١٠٠ LRD
20 TTD٥٧٨٫١٠٢٠٠ LRD
50 TTD١٬٤٤٥٫٢٥٥٠٠ LRD
100 TTD٢٬٨٩٠٫٥١٠٠٠ LRD
250 TTD٧٬٢٢٦٫٢٧٥٠٠ LRD
500 TTD١٤٬٤٥٢٫٥٥٠٠٠ LRD
1000 TTD٢٨٬٩٠٥٫١٠٠٠٠ LRD
2000 TTD٥٧٬٨١٠٫٢٠٠٠٠ LRD
5000 TTD١٤٤٬٥٢٥٫٥٠٠٠٠ LRD
10000 TTD٢٨٩٬٠٥١٫٠٠٠٠٠ LRD
معدلات التحويل دولار ليبري / دولار ترينيداد وتوباغو
1 LRD٠٫٠٣٤٦٠ TTD
5 LRD٠٫١٧٢٩٨ TTD
10 LRD٠٫٣٤٥٩٦ TTD
20 LRD٠٫٦٩١٩٢ TTD
50 LRD١٫٧٢٩٨٠ TTD
100 LRD٣٫٤٥٩٦٠ TTD
250 LRD٨٫٦٤٩٠٠ TTD
500 LRD١٧٫٢٩٨٠٠ TTD
1000 LRD٣٤٫٥٩٦٠٠ TTD
2000 LRD٦٩٫١٩٢٠٠ TTD
5000 LRD١٧٢٫٩٨٠٠٠ TTD
10000 LRD٣٤٥٫٩٦٠٠٠ TTD