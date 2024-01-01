دولار ترينيداد وتوباغو إلى ليرة لبنانية

تحويل TTD إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

1,000 ttd
13,258,100 lbp

TT$1.000 TTD = ل.ل.13,260 LBP

Mid-market exchange rate at 01:13
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TTD إلى LBP مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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LBP

أعلى العملات

 USDCADINRGBPZARAUDEURSGD
1 USD11.34583.9410.75517.7221.470.8951.303
1 CAD0.744162.430.56113.1811.0930.6650.969
1 INR0.0120.01610.0090.2110.0180.0110.016
1 GBP1.3251.782111.251123.4881.9481.1861.727

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / جنيه لبناني
1 TTD١٣٬٢٥٨٫١٠٠٠٠ LBP
5 TTD٦٦٬٢٩٠٫٥٠٠٠٠ LBP
10 TTD١٣٢٬٥٨١٫٠٠٠٠٠ LBP
20 TTD٢٦٥٬١٦٢٫٠٠٠٠٠ LBP
50 TTD٦٦٢٬٩٠٥٫٠٠٠٠٠ LBP
100 TTD١٬٣٢٥٬٨١٠٫٠٠٠٠٠ LBP
250 TTD٣٬٣١٤٬٥٢٥٫٠٠٠٠٠ LBP
500 TTD٦٬٦٢٩٬٠٥٠٫٠٠٠٠٠ LBP
1000 TTD١٣٬٢٥٨٬١٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
2000 TTD٢٦٬٥١٦٬٢٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
5000 TTD٦٦٬٢٩٠٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
10000 TTD١٣٢٬٥٨١٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / دولار ترينيداد وتوباغو
1 LBP٠٫٠٠٠٠٨ TTD
5 LBP٠٫٠٠٠٣٨ TTD
10 LBP٠٫٠٠٠٧٥ TTD
20 LBP٠٫٠٠١٥١ TTD
50 LBP٠٫٠٠٣٧٧ TTD
100 LBP٠٫٠٠٧٥٤ TTD
250 LBP٠٫٠١٨٨٦ TTD
500 LBP٠٫٠٣٧٧١ TTD
1000 LBP٠٫٠٧٥٤٣ TTD
2000 LBP٠٫١٥٠٨٥ TTD
5000 LBP٠٫٣٧٧١٣ TTD
10000 LBP٠٫٧٥٤٢٥ TTD