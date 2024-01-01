دولار ترينيداد وتوباغو إلى روفيا مالديفية

تحويل TTD إلى MVR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 ttd
2,282.15 mvr

TT$1.000 TTD = MVR2.282 MVR

Mid-market exchange rate at 01:13
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TTD إلى MVR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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MVR

أعلى العملات

 USDCADINRGBPZARAUDEURSGD
1 USD11.34483.940.75517.7221.470.8951.303
1 CAD0.744162.4390.56113.1831.0930.6660.969
1 INR0.0120.01610.0090.2110.0180.0110.016
1 GBP1.3251.782111.25123.4881.9481.1861.727

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى روفيا مالديفية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MVR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى MVR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / روفيا جزر المالديف
1 TTD٢٫٢٨٢١٥ MVR
5 TTD١١٫٤١٠٧٥ MVR
10 TTD٢٢٫٨٢١٥٠ MVR
20 TTD٤٥٫٦٤٣٠٠ MVR
50 TTD١١٤٫١٠٧٥٠ MVR
100 TTD٢٢٨٫٢١٥٠٠ MVR
250 TTD٥٧٠٫٥٣٧٥٠ MVR
500 TTD١٬١٤١٫٠٧٥٠٠ MVR
1000 TTD٢٬٢٨٢٫١٥٠٠٠ MVR
2000 TTD٤٬٥٦٤٫٣٠٠٠٠ MVR
5000 TTD١١٬٤١٠٫٧٥٠٠٠ MVR
10000 TTD٢٢٬٨٢١٫٥٠٠٠٠ MVR
معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / دولار ترينيداد وتوباغو
1 MVR٠٫٤٣٨١٨ TTD
5 MVR٢٫١٩٠٩١ TTD
10 MVR٤٫٣٨١٨٢ TTD
20 MVR٨٫٧٦٣٦٤ TTD
50 MVR٢١٫٩٠٩١٠ TTD
100 MVR٤٣٫٨١٨٢٠ TTD
250 MVR١٠٩٫٥٤٥٥٠ TTD
500 MVR٢١٩٫٠٩١٠٠ TTD
1000 MVR٤٣٨٫١٨٢٠٠ TTD
2000 MVR٨٧٦٫٣٦٤٠٠ TTD
5000 MVR٢٬١٩٠٫٩١٠٠٠ TTD
10000 MVR٤٬٣٨١٫٨٢٠٠٠ TTD