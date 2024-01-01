5 روفيا مالديفية إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل MVR إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

5 mvr
2.19 ttd

1.00000 MVR = 0.43883 TTD

Mid-market exchange rate at 21:59
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روفيا المالديفية

MVR إلى USD

MVR إلى ZAR

MVR إلى EUR

MVR إلى AUD

MVR إلى CAD

MVR إلى GBP

MVR إلى INR

MVR إلى SGD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / دولار ترينيداد وتوباغو
1 MVR0.43883 TTD
5 MVR2.19414 TTD
10 MVR4.38828 TTD
20 MVR8.77656 TTD
50 MVR21.94140 TTD
100 MVR43.88280 TTD
250 MVR109.70700 TTD
500 MVR219.41400 TTD
1000 MVR438.82800 TTD
2000 MVR877.65600 TTD
5000 MVR2194.14000 TTD
10000 MVR4388.28000 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / روفيا جزر المالديف
1 TTD2.27880 MVR
5 TTD11.39400 MVR
10 TTD22.78800 MVR
20 TTD45.57600 MVR
50 TTD113.94000 MVR
100 TTD227.88000 MVR
250 TTD569.70000 MVR
500 TTD1139.40000 MVR
1000 TTD2278.80000 MVR
2000 TTD4557.60000 MVR
5000 TTD11394.00000 MVR
10000 TTD22788.00000 MVR