ألف دولار ترينيداد وتوباغو إلى روفيا مالديفية

تحويل TTD إلى MVR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 ttd
2,245.96 mvr

1.000 TTD = 2.246 MVR

Mid-market exchange rate at 17:32
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أعلى العملات

 USDCADINRGBPZARAUDEURSGD
1 USD1١٫٣٥٨٢٫٨٠٤٠٫٧٨٢١٨٫٦٦٥١٫٥١٦٠٫٩١٦١٫٣٣٣
1 CAD٠٫٧٤١1٦١٫٣٢٩٠٫٥٨١٣٫٨٢٤١٫١٢٣٠٫٦٧٨٠٫٩٨٧
1 INR٠٫٠١٢٠٫٠١٦1٠٫٠٠٩٠٫٢٢٥٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٠١٦
1 GBP١٫٢٧٨١٫٧٢٥١٠٥٫٨٢٣1٢٣٫٨٥٤١٫٩٣٧١٫١٧١١٫٧٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى روفيا مالديفية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MVR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى MVR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار ترينيداد وتوباغو

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / روفيا جزر المالديف
1 TTD٢٫٢٤٥٩٦ MVR
5 TTD١١٫٢٢٩٨٠ MVR
10 TTD٢٢٫٤٥٩٦٠ MVR
20 TTD٤٤٫٩١٩٢٠ MVR
50 TTD١١٢٫٢٩٨٠٠ MVR
100 TTD٢٢٤٫٥٩٦٠٠ MVR
250 TTD٥٦١٫٤٩٠٠٠ MVR
500 TTD١٬١٢٢٫٩٨٠٠٠ MVR
1000 TTD٢٬٢٤٥٫٩٦٠٠٠ MVR
2000 TTD٤٬٤٩١٫٩٢٠٠٠ MVR
5000 TTD١١٬٢٢٩٫٨٠٠٠٠ MVR
10000 TTD٢٢٬٤٥٩٫٦٠٠٠٠ MVR
معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / دولار ترينيداد وتوباغو
1 MVR٠٫٤٤٥٢٤ TTD
5 MVR٢٫٢٢٦٢٢ TTD
10 MVR٤٫٤٥٢٤٤ TTD
20 MVR٨٫٩٠٤٨٨ TTD
50 MVR٢٢٫٢٦٢٢٠ TTD
100 MVR٤٤٫٥٢٤٤٠ TTD
250 MVR١١١٫٣١١٠٠ TTD
500 MVR٢٢٢٫٦٢٢٠٠ TTD
1000 MVR٤٤٥٫٢٤٤٠٠ TTD
2000 MVR٨٩٠٫٤٨٨٠٠ TTD
5000 MVR٢٬٢٢٦٫٢٢٠٠٠ TTD
10000 MVR٤٬٤٥٢٫٤٤٠٠٠ TTD