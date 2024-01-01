دولار ترينيداد وتوباغو إلى فرنك رواندي

تحويل TTD إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

1,000 ttd
197,351 rwf

TT$1.000 TTD = R₣197.4 RWF

Mid-market exchange rate at 01:44
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TTD إلى RWF مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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RWF

أعلى العملات

 USDCADINRGBPZARAUDEURSGD
1 USD11.34583.9390.75517.7211.470.8951.303
1 CAD0.744162.4290.56113.181.0930.6650.969
1 INR0.0120.01610.0090.2110.0180.0110.016
1 GBP1.3251.782111.249123.4871.9481.1861.727

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / Rwandan Franc
1 TTD١٩٧٫٣٥١٠٠ RWF
5 TTD٩٨٦٫٧٥٥٠٠ RWF
10 TTD١٬٩٧٣٫٥١٠٠٠ RWF
20 TTD٣٬٩٤٧٫٠٢٠٠٠ RWF
50 TTD٩٬٨٦٧٫٥٥٠٠٠ RWF
100 TTD١٩٬٧٣٥٫١٠٠٠٠ RWF
250 TTD٤٩٬٣٣٧٫٧٥٠٠٠ RWF
500 TTD٩٨٬٦٧٥٫٥٠٠٠٠ RWF
1000 TTD١٩٧٬٣٥١٫٠٠٠٠٠ RWF
2000 TTD٣٩٤٬٧٠٢٫٠٠٠٠٠ RWF
5000 TTD٩٨٦٬٧٥٥٫٠٠٠٠٠ RWF
10000 TTD١٬٩٧٣٬٥١٠٫٠٠٠٠٠ RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / دولار ترينيداد وتوباغو
1 RWF٠٫٠٠٥٠٧ TTD
5 RWF٠٫٠٢٥٣٤ TTD
10 RWF٠٫٠٥٠٦٧ TTD
20 RWF٠٫١٠١٣٤ TTD
50 RWF٠٫٢٥٣٣٦ TTD
100 RWF٠٫٥٠٦٧١ TTD
250 RWF١٫٢٦٦٧٨ TTD
500 RWF٢٫٥٣٣٥٦ TTD
1000 RWF٥٫٠٦٧١١ TTD
2000 RWF١٠٫١٣٤٢٢ TTD
5000 RWF٢٥٫٣٣٥٥٥ TTD
10000 RWF٥٠٫٦٧١١٠ TTD