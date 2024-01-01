دولار ترينيداد وتوباغو إلى فرنك سويسري

تحويل TTD إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

1,000 ttd
15,913 xpf

TT$1.000 TTD = ₣15.91 XPF

Mid-market exchange rate at 02:28
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

TTD إلى XPF مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

XPF

أعلى العملات

 USDCADINRGBPZARAUDEURSGD
1 USD11.34583.9410.75517.7281.470.8951.303
1 CAD0.744162.4260.56113.1841.0940.6660.969
1 INR0.0120.01610.0090.2110.0180.0110.016
1 GBP1.3251.782111.235123.4921.9491.1861.726

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ترينيداد وتوباغو الدولار

TTD إلى USD

TTD إلى CAD

TTD إلى INR

TTD إلى GBP

TTD إلى ZAR

TTD إلى AUD

TTD إلى EUR

TTD إلى SGD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / فرنك الـ CFP
1 TTD١٥٫٩١٢٧٠ XPF
5 TTD٧٩٫٥٦٣٥٠ XPF
10 TTD١٥٩٫١٢٧٠٠ XPF
20 TTD٣١٨٫٢٥٤٠٠ XPF
50 TTD٧٩٥٫٦٣٥٠٠ XPF
100 TTD١٬٥٩١٫٢٧٠٠٠ XPF
250 TTD٣٬٩٧٨٫١٧٥٠٠ XPF
500 TTD٧٬٩٥٦٫٣٥٠٠٠ XPF
1000 TTD١٥٬٩١٢٫٧٠٠٠٠ XPF
2000 TTD٣١٬٨٢٥٫٤٠٠٠٠ XPF
5000 TTD٧٩٬٥٦٣٫٥٠٠٠٠ XPF
10000 TTD١٥٩٬١٢٧٫٠٠٠٠٠ XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / دولار ترينيداد وتوباغو
1 XPF٠٫٠٦٢٨٤ TTD
5 XPF٠٫٣١٤٢١ TTD
10 XPF٠٫٦٢٨٤٣ TTD
20 XPF١٫٢٥٦٨٦ TTD
50 XPF٣٫١٤٢١٤ TTD
100 XPF٦٫٢٨٤٢٨ TTD
250 XPF١٥٫٧١٠٧٠ TTD
500 XPF٣١٫٤٢١٤٠ TTD
1000 XPF٦٢٫٨٤٢٨٠ TTD
2000 XPF١٢٥٫٦٨٥٦٠ TTD
5000 XPF٣١٤٫٢١٤٠٠ TTD
10000 XPF٦٢٨٫٤٢٨٠٠ TTD