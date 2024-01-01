100 دولار ترينيداد وتوباغو إلى فرنك سويسري

تحويل TTD إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

100 ttd
1,619 xpf

1.000 TTD = 16.19 XPF

Mid-market exchange rate at 18:46
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٢٩٠٫٤١٥١٫٤٧٤١٫٦٥٤٠٫٩٥٩١٨٫٣٦٤
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٧٢١٫٧٢٦١٫٩٣٧١٫١٢٣٢١٫٥٠٣
1 USD٠٫٩١٦٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٩٤١٫٣٥١٫٥١٥٠٫٨٧٨١٦٫٨١٦
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار ترينيداد وتوباغو

TTD إلى USD

TTD إلى CAD

TTD إلى INR

TTD إلى GBP

TTD إلى ZAR

TTD إلى AUD

TTD إلى EUR

TTD إلى SGD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / فرنك الـ CFP
1 TTD١٦٫١٨٩١٠ XPF
5 TTD٨٠٫٩٤٥٥٠ XPF
10 TTD١٦١٫٨٩١٠٠ XPF
20 TTD٣٢٣٫٧٨٢٠٠ XPF
50 TTD٨٠٩٫٤٥٥٠٠ XPF
100 TTD١٬٦١٨٫٩١٠٠٠ XPF
250 TTD٤٬٠٤٧٫٢٧٥٠٠ XPF
500 TTD٨٬٠٩٤٫٥٥٠٠٠ XPF
1000 TTD١٦٬١٨٩٫١٠٠٠٠ XPF
2000 TTD٣٢٬٣٧٨٫٢٠٠٠٠ XPF
5000 TTD٨٠٬٩٤٥٫٥٠٠٠٠ XPF
10000 TTD١٦١٬٨٩١٫٠٠٠٠٠ XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / دولار ترينيداد وتوباغو
1 XPF٠٫٠٦١٧٧ TTD
5 XPF٠٫٣٠٨٨٥ TTD
10 XPF٠٫٦١٧٧٠ TTD
20 XPF١٫٢٣٥٤٠ TTD
50 XPF٣٫٠٨٨٤٩ TTD
100 XPF٦٫١٧٦٩٨ TTD
250 XPF١٥٫٤٤٢٤٥ TTD
500 XPF٣٠٫٨٨٤٩٠ TTD
1000 XPF٦١٫٧٦٩٨٠ TTD
2000 XPF١٢٣٫٥٣٩٦٠ TTD
5000 XPF٣٠٨٫٨٤٩٠٠ TTD
10000 XPF٦١٧٫٦٩٨٠٠ TTD