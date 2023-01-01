10 فرنك سويسري إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل XPF إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

١٠ xpf
٠٫٦١ ttd

1.00000 XPF = 0.06148 TTD

Mid-market exchange rate at 04:20
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87431.083390.11161.484831.674210.9626518.7631
1 GBP1.1437711.239103.0631.698241.914841.1010521.4599
1 USD0.92310.807103183.18251.370651.545480.8886517.3203
1 INR0.01109740.009702790.012021810.01647760.01857930.01068310.20822

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cfp فرنك

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك الـ CFP / دولار ترينيداد وتوباغو
1 XPF0.06148 TTD
5 XPF0.30738 TTD
10 XPF0.61477 TTD
20 XPF1.22953 TTD
50 XPF3.07384 TTD
100 XPF6.14767 TTD
250 XPF15.36918 TTD
500 XPF30.73835 TTD
1000 XPF61.47670 TTD
2000 XPF122.95340 TTD
5000 XPF307.38350 TTD
10000 XPF614.76700 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / فرنك الـ CFP
1 TTD16.26630 XPF
5 TTD81.33150 XPF
10 TTD162.66300 XPF
20 TTD325.32600 XPF
50 TTD813.31500 XPF
100 TTD1626.63000 XPF
250 TTD4066.57500 XPF
500 TTD8133.15000 XPF
1000 TTD16266.30000 XPF
2000 TTD32532.60000 XPF
5000 TTD81331.50000 XPF
10000 TTD162663.00000 XPF