دولار ترينيداد وتوباغو إلى لوتي ليسوتو

تحويل TTD إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

1,000 ttd
2,625.45 lsl

TT$1.000 TTD = L2.625 LSL

Mid-market exchange rate at 02:15
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

TTD إلى LSL مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

LSL

أعلى العملات

 USDCADINRGBPZARAUDEURSGD
1 USD11.34583.9410.75517.7221.470.8951.303
1 CAD0.744162.430.56113.1811.0930.6650.969
1 INR0.0120.01610.0090.2110.0180.0110.016
1 GBP1.3251.782111.251123.4881.9481.1861.727

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ترينيداد وتوباغو الدولار

TTD إلى USD

TTD إلى CAD

TTD إلى INR

TTD إلى GBP

TTD إلى ZAR

TTD إلى AUD

TTD إلى EUR

TTD إلى SGD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / Lesotho Loti
1 TTD٢٫٦٢٥٤٥ LSL
5 TTD١٣٫١٢٧٢٥ LSL
10 TTD٢٦٫٢٥٤٥٠ LSL
20 TTD٥٢٫٥٠٩٠٠ LSL
50 TTD١٣١٫٢٧٢٥٠ LSL
100 TTD٢٦٢٫٥٤٥٠٠ LSL
250 TTD٦٥٦٫٣٦٢٥٠ LSL
500 TTD١٬٣١٢٫٧٢٥٠٠ LSL
1000 TTD٢٬٦٢٥٫٤٥٠٠٠ LSL
2000 TTD٥٬٢٥٠٫٩٠٠٠٠ LSL
5000 TTD١٣٬١٢٧٫٢٥٠٠٠ LSL
10000 TTD٢٦٬٢٥٤٫٥٠٠٠٠ LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / دولار ترينيداد وتوباغو
1 LSL٠٫٣٨٠٨٩ TTD
5 LSL١٫٩٠٤٤٣ TTD
10 LSL٣٫٨٠٨٨٧ TTD
20 LSL٧٫٦١٧٧٤ TTD
50 LSL١٩٫٠٤٤٣٥ TTD
100 LSL٣٨٫٠٨٨٧٠ TTD
250 LSL٩٥٫٢٢١٧٥ TTD
500 LSL١٩٠٫٤٤٣٥٠ TTD
1000 LSL٣٨٠٫٨٨٧٠٠ TTD
2000 LSL٧٦١٫٧٧٤٠٠ TTD
5000 LSL١٬٩٠٤٫٤٣٥٠٠ TTD
10000 LSL٣٬٨٠٨٫٨٧٠٠٠ TTD