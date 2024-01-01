دولار ترينيداد وتوباغو إلى ليو مولدوفي

تحويل TTD إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

1,000 ttd
2,579.01 mdl

TT$1.000 TTD = L2.579 MDL

Mid-market exchange rate at 01:13
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TTD إلى MDL مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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MDL

أعلى العملات

 USDCADINRGBPZARAUDEURSGD
1 USD11.34583.9410.75517.7221.470.8951.303
1 CAD0.744162.430.56113.1811.0930.6650.969
1 INR0.0120.01610.0090.2110.0180.0110.016
1 GBP1.3251.782111.251123.4881.9481.1861.727

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / مولدوفى Leu
1 TTD٢٫٥٧٩٠١ MDL
5 TTD١٢٫٨٩٥٠٥ MDL
10 TTD٢٥٫٧٩٠١٠ MDL
20 TTD٥١٫٥٨٠٢٠ MDL
50 TTD١٢٨٫٩٥٠٥٠ MDL
100 TTD٢٥٧٫٩٠١٠٠ MDL
250 TTD٦٤٤٫٧٥٢٥٠ MDL
500 TTD١٬٢٨٩٫٥٠٥٠٠ MDL
1000 TTD٢٬٥٧٩٫٠١٠٠٠ MDL
2000 TTD٥٬١٥٨٫٠٢٠٠٠ MDL
5000 TTD١٢٬٨٩٥٫٠٥٠٠٠ MDL
10000 TTD٢٥٬٧٩٠٫١٠٠٠٠ MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / دولار ترينيداد وتوباغو
1 MDL٠٫٣٨٧٧٥ TTD
5 MDL١٫٩٣٨٧٣ TTD
10 MDL٣٫٨٧٧٤٦ TTD
20 MDL٧٫٧٥٤٩٢ TTD
50 MDL١٩٫٣٨٧٣٠ TTD
100 MDL٣٨٫٧٧٤٦٠ TTD
250 MDL٩٦٫٩٣٦٥٠ TTD
500 MDL١٩٣٫٨٧٣٠٠ TTD
1000 MDL٣٨٧٫٧٤٦٠٠ TTD
2000 MDL٧٧٥٫٤٩٢٠٠ TTD
5000 MDL١٬٩٣٨٫٧٣٠٠٠ TTD
10000 MDL٣٬٨٧٧٫٤٦٠٠٠ TTD