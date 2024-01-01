500 دولار ترينيداد وتوباغو إلى ليو مولدوفي

تحويل TTD إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

500 ttd
1,300.22 mdl

1.000 TTD = 2.600 MDL

Mid-market exchange rate at 17:23
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٢٩٠٫٤١٩١٫٤٧٤١٫٦٥٥٠٫٩٥٩١٨٫٣٧٨
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٨١٠٥٫٨٣٣١٫٧٢٥١٫٩٣٧١٫١٢٢٢١٫٥١١
1 USD٠٫٩١٦٠٫٧٨٢1٨٢٫٨٠٥١٫٣٥١٫٥١٦٠٫٨٧٨١٦٫٨٣١
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / مولدوفى Leu
1 TTD٢٫٦٠٠٤٤ MDL
5 TTD١٣٫٠٠٢٢٠ MDL
10 TTD٢٦٫٠٠٤٤٠ MDL
20 TTD٥٢٫٠٠٨٨٠ MDL
50 TTD١٣٠٫٠٢٢٠٠ MDL
100 TTD٢٦٠٫٠٤٤٠٠ MDL
250 TTD٦٥٠٫١١٠٠٠ MDL
500 TTD١٬٣٠٠٫٢٢٠٠٠ MDL
1000 TTD٢٬٦٠٠٫٤٤٠٠٠ MDL
2000 TTD٥٬٢٠٠٫٨٨٠٠٠ MDL
5000 TTD١٣٬٠٠٢٫٢٠٠٠٠ MDL
10000 TTD٢٦٬٠٠٤٫٤٠٠٠٠ MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / دولار ترينيداد وتوباغو
1 MDL٠٫٣٨٤٥٥ TTD
5 MDL١٫٩٢٢٧٥ TTD
10 MDL٣٫٨٤٥٥٠ TTD
20 MDL٧٫٦٩١٠٠ TTD
50 MDL١٩٫٢٢٧٥٠ TTD
100 MDL٣٨٫٤٥٥٠٠ TTD
250 MDL٩٦٫١٣٧٥٠ TTD
500 MDL١٩٢٫٢٧٥٠٠ TTD
1000 MDL٣٨٤٫٥٥٠٠٠ TTD
2000 MDL٧٦٩٫١٠٠٠٠ TTD
5000 MDL١٬٩٢٢٫٧٥٠٠٠ TTD
10000 MDL٣٬٨٤٥٫٥٠٠٠٠ TTD