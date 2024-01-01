دولار ترينيداد وتوباغو إلى دينار مقدوني

تحويل TTD إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 ttd
8,164.78 mkd

TT$1.000 TTD = ден8.165 MKD

Mid-market exchange rate at 01:13
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

TTD إلى MKD مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

MKD

أعلى العملات

 USDCADINRGBPZARAUDEURSGD
1 USD11.34583.9330.75517.7221.470.8951.303
1 CAD0.744162.4250.56113.181.0930.6650.969
1 INR0.0120.01610.0090.2110.0180.0110.016
1 GBP1.3251.782111.237123.4861.9481.1861.727

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ترينيداد وتوباغو الدولار

TTD إلى USD

TTD إلى CAD

TTD إلى INR

TTD إلى GBP

TTD إلى ZAR

TTD إلى AUD

TTD إلى EUR

TTD إلى SGD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / دينار مقدوني
1 TTD٨٫١٦٤٧٨ MKD
5 TTD٤٠٫٨٢٣٩٠ MKD
10 TTD٨١٫٦٤٧٨٠ MKD
20 TTD١٦٣٫٢٩٥٦٠ MKD
50 TTD٤٠٨٫٢٣٩٠٠ MKD
100 TTD٨١٦٫٤٧٨٠٠ MKD
250 TTD٢٬٠٤١٫١٩٥٠٠ MKD
500 TTD٤٬٠٨٢٫٣٩٠٠٠ MKD
1000 TTD٨٬١٦٤٫٧٨٠٠٠ MKD
2000 TTD١٦٬٣٢٩٫٥٦٠٠٠ MKD
5000 TTD٤٠٬٨٢٣٫٩٠٠٠٠ MKD
10000 TTD٨١٬٦٤٧٫٨٠٠٠٠ MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / دولار ترينيداد وتوباغو
1 MKD٠٫١٢٢٤٨ TTD
5 MKD٠٫٦١٢٣٩ TTD
10 MKD١٫٢٢٤٧٧ TTD
20 MKD٢٫٤٤٩٥٤ TTD
50 MKD٦٫١٢٣٨٥ TTD
100 MKD١٢٫٢٤٧٧٠ TTD
250 MKD٣٠٫٦١٩٢٥ TTD
500 MKD٦١٫٢٣٨٥٠ TTD
1000 MKD١٢٢٫٤٧٧٠٠ TTD
2000 MKD٢٤٤٫٩٥٤٠٠ TTD
5000 MKD٦١٢٫٣٨٥٠٠ TTD
10000 MKD١٬٢٢٤٫٧٧٠٠٠ TTD