دولار ترينيداد وتوباغو إلى تالا ساموي

تحويل TTD إلى WST بسعر الصرف الحقيقي

1,000 ttd
403.06 wst

TT$1.000 TTD = WS$0.4031 WST

Mid-market exchange rate at 02:28
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

TTD إلى WST مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

WST

أعلى العملات

 USDCADINRGBPZARAUDEURSGD
1 USD11.34583.9410.75517.7281.470.8951.303
1 CAD0.744162.4260.56113.1841.0940.6660.969
1 INR0.0120.01610.0090.2110.0180.0110.016
1 GBP1.3251.782111.235123.4921.9491.1861.726

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى تالا ساموي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ترينيداد وتوباغو الدولار

TTD إلى USD

TTD إلى CAD

TTD إلى INR

TTD إلى GBP

TTD إلى ZAR

TTD إلى AUD

TTD إلى EUR

TTD إلى SGD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / Samoan Tala
1 TTD٠٫٤٠٣٠٦ WST
5 TTD٢٫٠١٥٢٩ WST
10 TTD٤٫٠٣٠٥٧ WST
20 TTD٨٫٠٦١١٤ WST
50 TTD٢٠٫١٥٢٨٥ WST
100 TTD٤٠٫٣٠٥٧٠ WST
250 TTD١٠٠٫٧٦٤٢٥ WST
500 TTD٢٠١٫٥٢٨٥٠ WST
1000 TTD٤٠٣٫٠٥٧٠٠ WST
2000 TTD٨٠٦٫١١٤٠٠ WST
5000 TTD٢٬٠١٥٫٢٨٥٠٠ WST
10000 TTD٤٬٠٣٠٫٥٧٠٠٠ WST
معدلات التحويل Samoan Tala / دولار ترينيداد وتوباغو
1 WST٢٫٤٨١٠٤ TTD
5 WST١٢٫٤٠٥٢٠ TTD
10 WST٢٤٫٨١٠٤٠ TTD
20 WST٤٩٫٦٢٠٨٠ TTD
50 WST١٢٤٫٠٥٢٠٠ TTD
100 WST٢٤٨٫١٠٤٠٠ TTD
250 WST٦٢٠٫٢٦٠٠٠ TTD
500 WST١٬٢٤٠٫٥٢٠٠٠ TTD
1000 WST٢٬٤٨١٫٠٤٠٠٠ TTD
2000 WST٤٬٩٦٢٫٠٨٠٠٠ TTD
5000 WST١٢٬٤٠٥٫٢٠٠٠٠ TTD
10000 WST٢٤٬٨١٠٫٤٠٠٠٠ TTD