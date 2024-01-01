دولار ترينيداد وتوباغو إلى غواراني باراغواي

تحويل TTD إلى PYG بسعر الصرف الحقيقي

1,000 ttd
1,129,680 pyg

TT$1.000 TTD = ₲1,130 PYG

Mid-market exchange rate at 02:21
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TTD إلى PYG مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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PYG

أعلى العملات

 USDCADINRGBPZARAUDEURSGD
1 USD11.34483.9370.75517.7221.470.8951.303
1 CAD0.744162.4320.56113.1821.0930.6650.969
1 INR0.0120.01610.0090.2110.0180.0110.016
1 GBP1.3251.782111.245123.4881.9481.1861.727

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى غواراني باراغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PYG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى PYG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / غواراني باراغواي
1 TTD١٬١٢٩٫٦٨٠٠٠ PYG
5 TTD٥٬٦٤٨٫٤٠٠٠٠ PYG
10 TTD١١٬٢٩٦٫٨٠٠٠٠ PYG
20 TTD٢٢٬٥٩٣٫٦٠٠٠٠ PYG
50 TTD٥٦٬٤٨٤٫٠٠٠٠٠ PYG
100 TTD١١٢٬٩٦٨٫٠٠٠٠٠ PYG
250 TTD٢٨٢٬٤٢٠٫٠٠٠٠٠ PYG
500 TTD٥٦٤٬٨٤٠٫٠٠٠٠٠ PYG
1000 TTD١٬١٢٩٬٦٨٠٫٠٠٠٠٠ PYG
2000 TTD٢٬٢٥٩٬٣٦٠٫٠٠٠٠٠ PYG
5000 TTD٥٬٦٤٨٬٤٠٠٫٠٠٠٠٠ PYG
10000 TTD١١٬٢٩٦٬٨٠٠٫٠٠٠٠٠ PYG
معدلات التحويل غواراني باراغواي / دولار ترينيداد وتوباغو
1 PYG٠٫٠٠٠٨٩ TTD
5 PYG٠٫٠٠٤٤٣ TTD
10 PYG٠٫٠٠٨٨٥ TTD
20 PYG٠٫٠١٧٧٠ TTD
50 PYG٠٫٠٤٤٢٦ TTD
100 PYG٠٫٠٨٨٥٢ TTD
250 PYG٠٫٢٢١٣٠ TTD
500 PYG٠٫٤٤٢٦٠ TTD
1000 PYG٠٫٨٨٥٢١ TTD
2000 PYG١٫٧٧٠٤٢ TTD
5000 PYG٤٫٤٢٦٠٤ TTD
10000 PYG٨٫٨٥٢٠٨ TTD