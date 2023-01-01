250 غواراني باراغواي إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل PYG إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

٢٥٠ pyg
٠٫٢٣ ttd

1.00000 PYG = 0.00091 TTD

Mid-market exchange rate at 09:58
تتبع سعر الصرف
Wise

40+ currencies in one account

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86661.074889.43571.466241.651890.9630518.7649
1GBP1.1539311.24025103.2031.691951.906171.111321.6535
1USD0.93040.806289183.21151.36421.536920.8960517.459
1INR0.01118120.009689630.012017610.01639440.01847010.01076830.209815

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غواراني باراغواي إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PYG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PYG الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for غواراني باراغواي

PYG إلى USD

PYG إلى AUD

PYG إلى INR

PYG إلى EUR

PYG إلى PHP

PYG إلى SGD

PYG إلى CAD

PYG إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل غواراني باراغواي / دولار ترينيداد وتوباغو
1 PYG0.00091 TTD
5 PYG0.00455 TTD
10 PYG0.00909 TTD
20 PYG0.01818 TTD
50 PYG0.04545 TTD
100 PYG0.09091 TTD
250 PYG0.22727 TTD
500 PYG0.45454 TTD
1000 PYG0.90908 TTD
2000 PYG1.81816 TTD
5000 PYG4.54539 TTD
10000 PYG9.09078 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / غواراني باراغواي
1 TTD1100.02000 PYG
5 TTD5500.10000 PYG
10 TTD11000.20000 PYG
20 TTD22000.40000 PYG
50 TTD55001.00000 PYG
100 TTD110002.00000 PYG
250 TTD275005.00000 PYG
500 TTD550010.00000 PYG
1000 TTD1100020.00000 PYG
2000 TTD2200040.00000 PYG
5000 TTD5500100.00000 PYG
10000 TTD11000200.00000 PYG