ألف دولار ترينيداد وتوباغو إلى غواراني باراغواي

تحويل TTD إلى PYG بسعر الصرف الحقيقي

1,000 ttd
1,076,850 pyg

1.000 TTD = 1,077 PYG

Mid-market exchange rate at 17:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٢٩٠٫٤١٣١٫٤٧٤١٫٦٥٥٠٫٩٥٩١٨٫٣٧٥
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٧٨١٠٥٫٨٥١٫٧٢٦١٫٩٣٧١٫١٢٣٢١٫٥١٢
1 USD٠٫٩١٦٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٩٩١٫٣٥١٫٥١٥٠٫٨٧٩١٦٫٨٢٧
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى غواراني باراغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PYG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى PYG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار ترينيداد وتوباغو

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / غواراني باراغواي
1 TTD١٬٠٧٦٫٨٥٠٠٠ PYG
5 TTD٥٬٣٨٤٫٢٥٠٠٠ PYG
10 TTD١٠٬٧٦٨٫٥٠٠٠٠ PYG
20 TTD٢١٬٥٣٧٫٠٠٠٠٠ PYG
50 TTD٥٣٬٨٤٢٫٥٠٠٠٠ PYG
100 TTD١٠٧٬٦٨٥٫٠٠٠٠٠ PYG
250 TTD٢٦٩٬٢١٢٫٥٠٠٠٠ PYG
500 TTD٥٣٨٬٤٢٥٫٠٠٠٠٠ PYG
1000 TTD١٬٠٧٦٬٨٥٠٫٠٠٠٠٠ PYG
2000 TTD٢٬١٥٣٬٧٠٠٫٠٠٠٠٠ PYG
5000 TTD٥٬٣٨٤٬٢٥٠٫٠٠٠٠٠ PYG
10000 TTD١٠٬٧٦٨٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ PYG
معدلات التحويل غواراني باراغواي / دولار ترينيداد وتوباغو
1 PYG٠٫٠٠٠٩٣ TTD
5 PYG٠٫٠٠٤٦٤ TTD
10 PYG٠٫٠٠٩٢٩ TTD
20 PYG٠٫٠١٨٥٧ TTD
50 PYG٠٫٠٤٦٤٣ TTD
100 PYG٠٫٠٩٢٨٦ TTD
250 PYG٠٫٢٣٢١٦ TTD
500 PYG٠٫٤٦٤٣٢ TTD
1000 PYG٠٫٩٢٨٦٣ TTD
2000 PYG١٫٨٥٧٢٦ TTD
5000 PYG٤٫٦٤٣١٦ TTD
10000 PYG٩٫٢٨٦٣٢ TTD