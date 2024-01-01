دولار ترينيداد وتوباغو إلى روبية إندونيسية

تحويل TTD إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 ttd
2,299,190 idr

TT$1.000 TTD = Rp2,299 IDR

Mid-market exchange rate at 02:09
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TTD إلى IDR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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IDR

أعلى العملات

 USDCADINRGBPZARAUDEURSGD
1 USD11.34583.9410.75517.7271.470.8951.303
1 CAD0.744162.4210.56113.1831.0940.6650.969
1 INR0.0120.01610.0090.2110.0180.0110.016
1 GBP1.3251.782111.243123.4931.9491.1861.726

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / الروبية الإندونيسية
1 TTD٢٬٢٩٩٫١٩٠٠٠ IDR
5 TTD١١٬٤٩٥٫٩٥٠٠٠ IDR
10 TTD٢٢٬٩٩١٫٩٠٠٠٠ IDR
20 TTD٤٥٬٩٨٣٫٨٠٠٠٠ IDR
50 TTD١١٤٬٩٥٩٫٥٠٠٠٠ IDR
100 TTD٢٢٩٬٩١٩٫٠٠٠٠٠ IDR
250 TTD٥٧٤٬٧٩٧٫٥٠٠٠٠ IDR
500 TTD١٬١٤٩٬٥٩٥٫٠٠٠٠٠ IDR
1000 TTD٢٬٢٩٩٬١٩٠٫٠٠٠٠٠ IDR
2000 TTD٤٬٥٩٨٬٣٨٠٫٠٠٠٠٠ IDR
5000 TTD١١٬٤٩٥٬٩٥٠٫٠٠٠٠٠ IDR
10000 TTD٢٢٬٩٩١٬٩٠٠٫٠٠٠٠٠ IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / دولار ترينيداد وتوباغو
1 IDR٠٫٠٠٠٤٣ TTD
5 IDR٠٫٠٠٢١٧ TTD
10 IDR٠٫٠٠٤٣٥ TTD
20 IDR٠٫٠٠٨٧٠ TTD
50 IDR٠٫٠٢١٧٥ TTD
100 IDR٠٫٠٤٣٤٩ TTD
250 IDR٠٫١٠٨٧٣ TTD
500 IDR٠٫٢١٧٤٧ TTD
1000 IDR٠٫٤٣٤٩٤ TTD
2000 IDR٠٫٨٦٩٨٧ TTD
5000 IDR٢٫١٧٤٦٨ TTD
10000 IDR٤٫٣٤٩٣٦ TTD