دولار ترينيداد وتوباغو إلى دولار شرق الكاريبي

تحويل TTD إلى XCD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 ttd
399.99 xcd

TT$1.000 TTD = $0.4000 XCD

Mid-market exchange rate at 01:59
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

TTD إلى XCD مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

XCD

أعلى العملات

 USDCADINRGBPZARAUDEURSGD
1 USD11.34583.9410.75517.7281.470.8951.303
1 CAD0.744162.4260.56113.1841.0940.6660.969
1 INR0.0120.01610.0090.2110.0180.0110.016
1 GBP1.3251.782111.235123.4921.9491.1861.726

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى دولار شرق الكاريبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XCD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى XCD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ترينيداد وتوباغو الدولار

TTD إلى USD

TTD إلى CAD

TTD إلى INR

TTD إلى GBP

TTD إلى ZAR

TTD إلى AUD

TTD إلى EUR

TTD إلى SGD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / دولار شرق الكاريبي
1 TTD٠٫٣٩٩٩٩ XCD
5 TTD١٫٩٩٩٩٤ XCD
10 TTD٣٫٩٩٩٨٨ XCD
20 TTD٧٫٩٩٩٧٦ XCD
50 TTD١٩٫٩٩٩٤٠ XCD
100 TTD٣٩٫٩٩٨٨٠ XCD
250 TTD٩٩٫٩٩٧٠٠ XCD
500 TTD١٩٩٫٩٩٤٠٠ XCD
1000 TTD٣٩٩٫٩٨٨٠٠ XCD
2000 TTD٧٩٩٫٩٧٦٠٠ XCD
5000 TTD١٬٩٩٩٫٩٤٠٠٠ XCD
10000 TTD٣٬٩٩٩٫٨٨٠٠٠ XCD
معدلات التحويل دولار شرق الكاريبي / دولار ترينيداد وتوباغو
1 XCD٢٫٥٠٠٠٧ TTD
5 XCD١٢٫٥٠٠٣٥ TTD
10 XCD٢٥٫٠٠٠٧٠ TTD
20 XCD٥٠٫٠٠١٤٠ TTD
50 XCD١٢٥٫٠٠٣٥٠ TTD
100 XCD٢٥٠٫٠٠٧٠٠ TTD
250 XCD٦٢٥٫٠١٧٥٠ TTD
500 XCD١٬٢٥٠٫٠٣٥٠٠ TTD
1000 XCD٢٬٥٠٠٫٠٧٠٠٠ TTD
2000 XCD٥٬٠٠٠٫١٤٠٠٠ TTD
5000 XCD١٢٬٥٠٠٫٣٥٠٠٠ TTD
10000 XCD٢٥٬٠٠٠٫٧٠٠٠٠ TTD