1 دولار شرق الكاريبي إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل XCD إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

1 xcd
2.50 ttd

1.00000 XCD = 2.50240 TTD

Mid-market exchange rate at 22:01
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87361.08590.25681.484231.667050.9636518.7819
1 GBP1.1446911.242103.3171.698991.908271.1030821.4996
1 USD0.921650.805153183.1861.367951.536450.8881517.3105
1 INR0.01107950.009678950.012021310.01644450.01847010.01067670.208094

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار شرق الكاريبي إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XCD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XCD الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار شرق الكاريبي

XCD إلى USD

XCD إلى ZAR

XCD إلى AUD

XCD إلى GBP

XCD إلى CAD

XCD إلى INR

XCD إلى SGD

XCD إلى EUR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

mobile-section.title

mobile-section.body
mobile-section.badge.apple.altmobile-section.badge.google.alt
mobile-section.disclaimer
معدلات التحويل دولار شرق الكاريبي / دولار ترينيداد وتوباغو
1 XCD2.50240 TTD
5 XCD12.51200 TTD
10 XCD25.02400 TTD
20 XCD50.04800 TTD
50 XCD125.12000 TTD
100 XCD250.24000 TTD
250 XCD625.60000 TTD
500 XCD1251.20000 TTD
1000 XCD2502.40000 TTD
2000 XCD5004.80000 TTD
5000 XCD12512.00000 TTD
10000 XCD25024.00000 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / دولار شرق الكاريبي
1 TTD0.39962 XCD
5 TTD1.99809 XCD
10 TTD3.99617 XCD
20 TTD7.99234 XCD
50 TTD19.98085 XCD
100 TTD39.96170 XCD
250 TTD99.90425 XCD
500 TTD199.80850 XCD
1000 TTD399.61700 XCD
2000 TTD799.23400 XCD
5000 TTD1998.08500 XCD
10000 TTD3996.17000 XCD