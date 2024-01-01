1 دولار ترينيداد وتوباغو إلى دولار شرق الكاريبي

تحويل TTD إلى XCD بسعر الصرف الحقيقي

1 ttd
0.40 xcd

1.000 TTD = 0.3984 XCD

Mid-market exchange rate at 18:43
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أعلى العملات

 USDCADINRGBPZARAUDEURSGD
1 USD1١٫٣٥٨٢٫٧٩٥٠٫٧٨٢١٨٫٦٥٧١٫٥١٥٠٫٩١٦١٫٣٣٣
1 CAD٠٫٧٤١1٦١٫٣٤١٠٫٥٧٩١٣٫٨٢٣١٫١٢٢٠٫٦٧٨٠٫٩٨٧
1 INR٠٫٠١٢٠٫٠١٦1٠٫٠٠٩٠٫٢٢٥٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٠١٦
1 GBP١٫٢٧٩١٫٧٢٦١٠٥٫٨٨٢1٢٣٫٨٦١٫٩٣٧١٫١٧١١٫٧٠٤

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى دولار شرق الكاريبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XCD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى XCD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ترينيداد وتوباغو الدولار

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / دولار شرق الكاريبي
1 TTD٠٫٣٩٨٤٠ XCD
5 TTD١٫٩٩١٩٨ XCD
10 TTD٣٫٩٨٣٩٥ XCD
20 TTD٧٫٩٦٧٩٠ XCD
50 TTD١٩٫٩١٩٧٥ XCD
100 TTD٣٩٫٨٣٩٥٠ XCD
250 TTD٩٩٫٥٩٨٧٥ XCD
500 TTD١٩٩٫١٩٧٥٠ XCD
1000 TTD٣٩٨٫٣٩٥٠٠ XCD
2000 TTD٧٩٦٫٧٩٠٠٠ XCD
5000 TTD١٬٩٩١٫٩٧٥٠٠ XCD
10000 TTD٣٬٩٨٣٫٩٥٠٠٠ XCD
معدلات التحويل دولار شرق الكاريبي / دولار ترينيداد وتوباغو
1 XCD٢٫٥١٠٠٧ TTD
5 XCD١٢٫٥٥٠٣٥ TTD
10 XCD٢٥٫١٠٠٧٠ TTD
20 XCD٥٠٫٢٠١٤٠ TTD
50 XCD١٢٥٫٥٠٣٥٠ TTD
100 XCD٢٥١٫٠٠٧٠٠ TTD
250 XCD٦٢٧٫٥١٧٥٠ TTD
500 XCD١٬٢٥٥٫٠٣٥٠٠ TTD
1000 XCD٢٬٥١٠٫٠٧٠٠٠ TTD
2000 XCD٥٬٠٢٠٫١٤٠٠٠ TTD
5000 XCD١٢٬٥٥٠٫٣٥٠٠٠ TTD
10000 XCD٢٥٬١٠٠٫٧٠٠٠٠ TTD