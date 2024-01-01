دولار ترينيداد وتوباغو إلى كولون سلفادوري

تحويل TTD إلى SVC بسعر الصرف الحقيقي

1,000 ttd
1,296.26 svc

TT$1.000 TTD = ₡1.296 SVC

Mid-market exchange rate at 01:59
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

TTD إلى SVC مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

SVC

أعلى العملات

 USDCADINRGBPZARAUDEURSGD
1 USD11.34583.940.75517.7271.470.8951.303
1 CAD0.744162.4270.56113.1841.0930.6660.969
1 INR0.0120.01610.0090.2110.0180.0110.016
1 GBP1.3251.782111.241123.4921.9481.1861.726

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى كولون سلفادوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SVC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى SVC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ترينيداد وتوباغو الدولار

TTD إلى USD

TTD إلى CAD

TTD إلى INR

TTD إلى GBP

TTD إلى ZAR

TTD إلى AUD

TTD إلى EUR

TTD إلى SGD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / كولون سلفادوري
1 TTD١٫٢٩٦٢٦ SVC
5 TTD٦٫٤٨١٣٠ SVC
10 TTD١٢٫٩٦٢٦٠ SVC
20 TTD٢٥٫٩٢٥٢٠ SVC
50 TTD٦٤٫٨١٣٠٠ SVC
100 TTD١٢٩٫٦٢٦٠٠ SVC
250 TTD٣٢٤٫٠٦٥٠٠ SVC
500 TTD٦٤٨٫١٣٠٠٠ SVC
1000 TTD١٬٢٩٦٫٢٦٠٠٠ SVC
2000 TTD٢٬٥٩٢٫٥٢٠٠٠ SVC
5000 TTD٦٬٤٨١٫٣٠٠٠٠ SVC
10000 TTD١٢٬٩٦٢٫٦٠٠٠٠ SVC
معدلات التحويل كولون سلفادوري / دولار ترينيداد وتوباغو
1 SVC٠٫٧٧١٤٥ TTD
5 SVC٣٫٨٥٧٢٦ TTD
10 SVC٧٫٧١٤٥١ TTD
20 SVC١٥٫٤٢٩٠٢ TTD
50 SVC٣٨٫٥٧٢٥٥ TTD
100 SVC٧٧٫١٤٥١٠ TTD
250 SVC١٩٢٫٨٦٢٧٥ TTD
500 SVC٣٨٥٫٧٢٥٥٠ TTD
1000 SVC٧٧١٫٤٥١٠٠ TTD
2000 SVC١٬٥٤٢٫٩٠٢٠٠ TTD
5000 SVC٣٬٨٥٧٫٢٥٥٠٠ TTD
10000 SVC٧٬٧١٤٫٥١٠٠٠ TTD