دولار ترينيداد وتوباغو إلى درام أرميني

تحويل TTD إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 ttd
57,512.80 amd

TT$1.000 TTD = ֏57.51 AMD

Mid-market exchange rate at 01:59
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TTD إلى AMD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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AMD

أعلى العملات

 USDCADINRGBPZARAUDEURSGD
1 USD11.34583.940.75517.7281.4710.8951.303
1 CAD0.744162.4160.56113.1821.0940.6650.969
1 INR0.0120.01610.0090.2110.0180.0110.016
1 GBP1.3251.782111.224123.4911.9491.1861.726

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / درام أرمينية
1 TTD٥٧٫٥١٢٨٠ AMD
5 TTD٢٨٧٫٥٦٤٠٠ AMD
10 TTD٥٧٥٫١٢٨٠٠ AMD
20 TTD١٬١٥٠٫٢٥٦٠٠ AMD
50 TTD٢٬٨٧٥٫٦٤٠٠٠ AMD
100 TTD٥٬٧٥١٫٢٨٠٠٠ AMD
250 TTD١٤٬٣٧٨٫٢٠٠٠٠ AMD
500 TTD٢٨٬٧٥٦٫٤٠٠٠٠ AMD
1000 TTD٥٧٬٥١٢٫٨٠٠٠٠ AMD
2000 TTD١١٥٬٠٢٥٫٦٠٠٠٠ AMD
5000 TTD٢٨٧٬٥٦٤٫٠٠٠٠٠ AMD
10000 TTD٥٧٥٬١٢٨٫٠٠٠٠٠ AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / دولار ترينيداد وتوباغو
1 AMD٠٫٠١٧٣٩ TTD
5 AMD٠٫٠٨٦٩٤ TTD
10 AMD٠٫١٧٣٨٧ TTD
20 AMD٠٫٣٤٧٧٥ TTD
50 AMD٠٫٨٦٩٣٧ TTD
100 AMD١٫٧٣٨٧٤ TTD
250 AMD٤٫٣٤٦٨٥ TTD
500 AMD٨٫٦٩٣٧٠ TTD
1000 AMD١٧٫٣٨٧٤٠ TTD
2000 AMD٣٤٫٧٧٤٨٠ TTD
5000 AMD٨٦٫٩٣٧٠٠ TTD
10000 AMD١٧٣٫٨٧٤٠٠ TTD