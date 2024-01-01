دولار ترينيداد وتوباغو إلى أوقية موريتانية

تحويل TTD إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

1,000 ttd
5,881.07 mru

TT$1.000 TTD = UM5.881 MRU

Mid-market exchange rate at 01:13
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TTD إلى MRU مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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MRU

أعلى العملات

 USDCADINRGBPZARAUDEURSGD
1 USD11.34583.9390.75517.7221.470.8951.303
1 CAD0.744162.4290.56113.1811.0930.6650.969
1 INR0.0120.01610.0090.2110.0180.0110.016
1 GBP1.3251.782111.245123.4871.9481.1861.727

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / Mauritanian Ouguiya
1 TTD٥٫٨٨١٠٧ MRU
5 TTD٢٩٫٤٠٥٣٥ MRU
10 TTD٥٨٫٨١٠٧٠ MRU
20 TTD١١٧٫٦٢١٤٠ MRU
50 TTD٢٩٤٫٠٥٣٥٠ MRU
100 TTD٥٨٨٫١٠٧٠٠ MRU
250 TTD١٬٤٧٠٫٢٦٧٥٠ MRU
500 TTD٢٬٩٤٠٫٥٣٥٠٠ MRU
1000 TTD٥٬٨٨١٫٠٧٠٠٠ MRU
2000 TTD١١٬٧٦٢٫١٤٠٠٠ MRU
5000 TTD٢٩٬٤٠٥٫٣٥٠٠٠ MRU
10000 TTD٥٨٬٨١٠٫٧٠٠٠٠ MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / دولار ترينيداد وتوباغو
1 MRU٠٫١٧٠٠٤ TTD
5 MRU٠٫٨٥٠١٩ TTD
10 MRU١٫٧٠٠٣٧ TTD
20 MRU٣٫٤٠٠٧٤ TTD
50 MRU٨٫٥٠١٨٥ TTD
100 MRU١٧٫٠٠٣٧٠ TTD
250 MRU٤٢٫٥٠٩٢٥ TTD
500 MRU٨٥٫٠١٨٥٠ TTD
1000 MRU١٧٠٫٠٣٧٠٠ TTD
2000 MRU٣٤٠٫٠٧٤٠٠ TTD
5000 MRU٨٥٠٫١٨٥٠٠ TTD
10000 MRU١٬٧٠٠٫٣٧٠٠٠ TTD