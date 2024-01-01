دولار ترينيداد وتوباغو إلى كوانزا أنغولي

تحويل TTD إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

1,000 ttd
136,180 aoa

TT$1.000 TTD = Kz136.2 AOA

Mid-market exchange rate at 01:58
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TTD إلى AOA مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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AOA

أعلى العملات

 USDCADINRGBPZARAUDEURSGD
1 USD11.34583.940.75517.7281.4710.8951.303
1 CAD0.744162.4110.56113.1811.0940.6650.969
1 INR0.0120.01610.0090.2110.0180.0110.016
1 GBP1.3251.782111.22123.491.9491.1861.726

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ترينيداد وتوباغو الدولار

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / Angolan Kwanza
1 TTD١٣٦٫١٨٠٠٠ AOA
5 TTD٦٨٠٫٩٠٠٠٠ AOA
10 TTD١٬٣٦١٫٨٠٠٠٠ AOA
20 TTD٢٬٧٢٣٫٦٠٠٠٠ AOA
50 TTD٦٬٨٠٩٫٠٠٠٠٠ AOA
100 TTD١٣٬٦١٨٫٠٠٠٠٠ AOA
250 TTD٣٤٬٠٤٥٫٠٠٠٠٠ AOA
500 TTD٦٨٬٠٩٠٫٠٠٠٠٠ AOA
1000 TTD١٣٦٬١٨٠٫٠٠٠٠٠ AOA
2000 TTD٢٧٢٬٣٦٠٫٠٠٠٠٠ AOA
5000 TTD٦٨٠٬٩٠٠٫٠٠٠٠٠ AOA
10000 TTD١٬٣٦١٬٨٠٠٫٠٠٠٠٠ AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / دولار ترينيداد وتوباغو
1 AOA٠٫٠٠٧٣٤ TTD
5 AOA٠٫٠٣٦٧٢ TTD
10 AOA٠٫٠٧٣٤٣ TTD
20 AOA٠٫١٤٦٨٦ TTD
50 AOA٠٫٣٦٧١٦ TTD
100 AOA٠٫٧٣٤٣٢ TTD
250 AOA١٫٨٣٥٨١ TTD
500 AOA٣٫٦٧١٦١ TTD
1000 AOA٧٫٣٤٣٢٢ TTD
2000 AOA١٤٫٦٨٦٤٤ TTD
5000 AOA٣٦٫٧١٦١٠ TTD
10000 AOA٧٣٫٤٣٢٢٠ TTD