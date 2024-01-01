دولار ترينيداد وتوباغو إلى دينار كويتي

تحويل TTD إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 ttd
45.212 kwd

TT$1.000 TTD = ك0.04521 KWD

Mid-market exchange rate at 01:54
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TTD إلى KWD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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KWD

أعلى العملات

 USDCADINRGBPZARAUDEURSGD
1 USD11.34483.940.75417.7221.470.8951.303
1 CAD0.744162.4350.56113.1811.0930.6650.969
1 INR0.0120.01610.0090.2110.0180.0110.016
1 GBP1.3251.782111.258123.4891.9481.1861.727

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ترينيداد وتوباغو الدولار

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / Kuwaiti Dinar
1 TTD٠٫٠٤٥٢١ KWD
5 TTD٠٫٢٢٦٠٦ KWD
10 TTD٠٫٤٥٢١٢ KWD
20 TTD٠٫٩٠٤٢٤ KWD
50 TTD٢٫٢٦٠٦٠ KWD
100 TTD٤٫٥٢١٢٠ KWD
250 TTD١١٫٣٠٣٠٠ KWD
500 TTD٢٢٫٦٠٦٠٠ KWD
1000 TTD٤٥٫٢١٢٠٠ KWD
2000 TTD٩٠٫٤٢٤٠٠ KWD
5000 TTD٢٢٦٫٠٦٠٠٠ KWD
10000 TTD٤٥٢٫١٢٠٠٠ KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / دولار ترينيداد وتوباغو
1 KWD٢٢٫١١٨٠٠ TTD
5 KWD١١٠٫٥٩٠٠٠ TTD
10 KWD٢٢١٫١٨٠٠٠ TTD
20 KWD٤٤٢٫٣٦٠٠٠ TTD
50 KWD١٬١٠٥٫٩٠٠٠٠ TTD
100 KWD٢٬٢١١٫٨٠٠٠٠ TTD
250 KWD٥٬٥٢٩٫٥٠٠٠٠ TTD
500 KWD١١٬٠٥٩٫٠٠٠٠٠ TTD
1000 KWD٢٢٬١١٨٫٠٠٠٠٠ TTD
2000 KWD٤٤٬٢٣٦٫٠٠٠٠٠ TTD
5000 KWD١١٠٬٥٩٠٫٠٠٠٠٠ TTD
10000 KWD٢٢١٬١٨٠٫٠٠٠٠٠ TTD