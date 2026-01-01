1 دينار كويتي إلى دولار ترينيداد وتوباغو
حوّل KWD إلى TTD بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
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إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
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أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من KWD إلى TTD،
يستخدم مخططنا التفاعلي من KWD إلى TTD متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
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أسعار الصرف من KWD إلى TTD اليوم
|KWD
|TTD
|1 KWD
|21.97 TTD
|5 KWD
|109.86 TTD
|10 KWD
|219.73 TTD
|20 KWD
|439.45 TTD
|50 KWD
|1,098.63 TTD
|100 KWD
|2,197.26 TTD
|250 KWD
|5,493.15 TTD
|500 KWD
|10,986.30 TTD
|1000 KWD
|21,972.60 TTD
|2000 KWD
|43,945.20 TTD
|5000 KWD
|109,863 TTD
|10000 KWD
|219,726 TTD
|TTD
|KWD
|1 TTD
|0.046 KWD
|5 TTD
|0.228 KWD
|10 TTD
|0.455 KWD
|20 TTD
|0.910 KWD
|50 TTD
|2.276 KWD
|100 TTD
|4.551 KWD
|250 TTD
|11.378 KWD
|500 TTD
|22.756 KWD
|1000 TTD
|45.511 KWD
|2000 TTD
|91.022 KWD
|5000 TTD
|227.556 KWD
|10000 TTD
|455.112 KWD