دولار ترينيداد وتوباغو إلى دينار أردني

تحويل TTD إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 ttd
104.997 jod

TT$1.000 TTD = JD0.1050 JOD

Mid-market exchange rate at 01:13
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TTD إلى JOD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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JOD

أعلى العملات

 USDCADINRGBPZARAUDEURSGD
1 USD11.34583.9410.75517.7221.470.8951.303
1 CAD0.744162.430.56113.181.0930.6650.969
1 INR0.0120.01610.0090.2110.0180.0110.016
1 GBP1.3251.782111.251123.4881.9481.1861.726

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / الدينار الأردني
1 TTD٠٫١٠٥٠٠ JOD
5 TTD٠٫٥٢٤٩٨ JOD
10 TTD١٫٠٤٩٩٧ JOD
20 TTD٢٫٠٩٩٩٤ JOD
50 TTD٥٫٢٤٩٨٥ JOD
100 TTD١٠٫٤٩٩٧٠ JOD
250 TTD٢٦٫٢٤٩٢٥ JOD
500 TTD٥٢٫٤٩٨٥٠ JOD
1000 TTD١٠٤٫٩٩٧٠٠ JOD
2000 TTD٢٠٩٫٩٩٤٠٠ JOD
5000 TTD٥٢٤٫٩٨٥٠٠ JOD
10000 TTD١٬٠٤٩٫٩٧٠٠٠ JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / دولار ترينيداد وتوباغو
1 JOD٩٫٥٢٤٠٩ TTD
5 JOD٤٧٫٦٢٠٤٥ TTD
10 JOD٩٥٫٢٤٠٩٠ TTD
20 JOD١٩٠٫٤٨١٨٠ TTD
50 JOD٤٧٦٫٢٠٤٥٠ TTD
100 JOD٩٥٢٫٤٠٩٠٠ TTD
250 JOD٢٬٣٨١٫٠٢٢٥٠ TTD
500 JOD٤٬٧٦٢٫٠٤٥٠٠ TTD
1000 JOD٩٬٥٢٤٫٠٩٠٠٠ TTD
2000 JOD١٩٬٠٤٨٫١٨٠٠٠ TTD
5000 JOD٤٧٬٦٢٠٫٤٥٠٠٠ TTD
10000 JOD٩٥٬٢٤٠٫٩٠٠٠٠ TTD