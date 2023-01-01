1 دينار أردني إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل JOD إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

١ jod
٩٫٥٦ ttd

1.00000 JOD = 9.56037 TTD

متوسط سعر صرف السوق عند 21:01
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JOD إلى TTD مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JOD → 0 TTD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.870951.059188.07481.452561.676850.945719.307
1GBP1.1481711.21605101.1271.667811.925351.0858322.1681
1USD0.94420.822335183.161.37151.583280.892918.2296
1INR0.0113540.009888580.01202510.01649230.0190390.01073710.219211

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار أردني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدينار الأردني / دولار ترينيداد وتوباغو
1 JOD9.56037 TTD
5 JOD47.80185 TTD
10 JOD95.60370 TTD
20 JOD191.20740 TTD
50 JOD478.01850 TTD
100 JOD956.03700 TTD
250 JOD2390.09250 TTD
500 JOD4780.18500 TTD
1000 JOD9560.37000 TTD
2000 JOD19120.74000 TTD
5000 JOD47801.85000 TTD
10000 JOD95603.70000 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / الدينار الأردني
1 TTD0.10460 JOD
5 TTD0.52299 JOD
10 TTD1.04598 JOD
20 TTD2.09196 JOD
50 TTD5.22990 JOD
100 TTD10.45980 JOD
250 TTD26.14950 JOD
500 TTD52.29900 JOD
1000 TTD104.59800 JOD
2000 TTD209.19600 JOD
5000 TTD522.99000 JOD
10000 TTD1045.98000 JOD