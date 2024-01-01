دولار ترينيداد وتوباغو إلى روبية موريشية

تحويل TTD إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 ttd
6,836.45 mur

TT$1.000 TTD = ₨6.836 MUR

Mid-market exchange rate at 01:13
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TTD إلى MUR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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MUR

أعلى العملات

 USDCADINRGBPZARAUDEURSGD
1 USD11.34583.9390.75517.7221.470.8951.303
1 CAD0.744162.4290.56113.1811.0930.6650.969
1 INR0.0120.01610.0090.2110.0180.0110.016
1 GBP1.3251.782111.245123.4871.9481.1861.727

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / Mauritian Rupee
1 TTD٦٫٨٣٦٤٥ MUR
5 TTD٣٤٫١٨٢٢٥ MUR
10 TTD٦٨٫٣٦٤٥٠ MUR
20 TTD١٣٦٫٧٢٩٠٠ MUR
50 TTD٣٤١٫٨٢٢٥٠ MUR
100 TTD٦٨٣٫٦٤٥٠٠ MUR
250 TTD١٬٧٠٩٫١١٢٥٠ MUR
500 TTD٣٬٤١٨٫٢٢٥٠٠ MUR
1000 TTD٦٬٨٣٦٫٤٥٠٠٠ MUR
2000 TTD١٣٬٦٧٢٫٩٠٠٠٠ MUR
5000 TTD٣٤٬١٨٢٫٢٥٠٠٠ MUR
10000 TTD٦٨٬٣٦٤٫٥٠٠٠٠ MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / دولار ترينيداد وتوباغو
1 MUR٠٫١٤٦٢٨ TTD
5 MUR٠٫٧٣١٣٧ TTD
10 MUR١٫٤٦٢٧٥ TTD
20 MUR٢٫٩٢٥٥٠ TTD
50 MUR٧٫٣١٣٧٥ TTD
100 MUR١٤٫٦٢٧٥٠ TTD
250 MUR٣٦٫٥٦٨٧٥ TTD
500 MUR٧٣٫١٣٧٥٠ TTD
1000 MUR١٤٦٫٢٧٥٠٠ TTD
2000 MUR٢٩٢٫٥٥٠٠٠ TTD
5000 MUR٧٣١٫٣٧٥٠٠ TTD
10000 MUR١٬٤٦٢٫٧٥٠٠٠ TTD