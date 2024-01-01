دولار ترينيداد وتوباغو إلى باتاكا ماكاوية

تحويل TTD إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

1,000 ttd
1,190.11 mop

TT$1.000 TTD = MOP$1.190 MOP

Mid-market exchange rate at 02:16
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

TTD إلى MOP مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

MOP

أعلى العملات

 USDCADINRGBPZARAUDEURSGD
1 USD11.34583.9330.75517.7221.470.8951.303
1 CAD0.744162.4250.56113.181.0930.6650.969
1 INR0.0120.01610.0090.2110.0180.0110.016
1 GBP1.3251.782111.237123.4861.9481.1861.727

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ترينيداد وتوباغو الدولار

TTD إلى USD

TTD إلى CAD

TTD إلى INR

TTD إلى GBP

TTD إلى ZAR

TTD إلى AUD

TTD إلى EUR

TTD إلى SGD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / Macanese Pataca
1 TTD١٫١٩٠١١ MOP
5 TTD٥٫٩٥٠٥٥ MOP
10 TTD١١٫٩٠١١٠ MOP
20 TTD٢٣٫٨٠٢٢٠ MOP
50 TTD٥٩٫٥٠٥٥٠ MOP
100 TTD١١٩٫٠١١٠٠ MOP
250 TTD٢٩٧٫٥٢٧٥٠ MOP
500 TTD٥٩٥٫٠٥٥٠٠ MOP
1000 TTD١٬١٩٠٫١١٠٠٠ MOP
2000 TTD٢٬٣٨٠٫٢٢٠٠٠ MOP
5000 TTD٥٬٩٥٠٫٥٥٠٠٠ MOP
10000 TTD١١٬٩٠١٫١٠٠٠٠ MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / دولار ترينيداد وتوباغو
1 MOP٠٫٨٤٠٢٦ TTD
5 MOP٤٫٢٠١٢٨ TTD
10 MOP٨٫٤٠٢٥٦ TTD
20 MOP١٦٫٨٠٥١٢ TTD
50 MOP٤٢٫٠١٢٨٠ TTD
100 MOP٨٤٫٠٢٥٦٠ TTD
250 MOP٢١٠٫٠٦٤٠٠ TTD
500 MOP٤٢٠٫١٢٨٠٠ TTD
1000 MOP٨٤٠٫٢٥٦٠٠ TTD
2000 MOP١٬٦٨٠٫٥١٢٠٠ TTD
5000 MOP٤٬٢٠١٫٢٨٠٠٠ TTD
10000 MOP٨٬٤٠٢٫٥٦٠٠٠ TTD