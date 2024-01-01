10 باتاكا ماكاوية إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل MOP إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

10 mop
8.38 ttd

1.00000 MOP = 0.83846 TTD

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / دولار ترينيداد وتوباغو
1 MOP0.83846 TTD
5 MOP4.19230 TTD
10 MOP8.38460 TTD
20 MOP16.76920 TTD
50 MOP41.92300 TTD
100 MOP83.84600 TTD
250 MOP209.61500 TTD
500 MOP419.23000 TTD
1000 MOP838.46000 TTD
2000 MOP1676.92000 TTD
5000 MOP4192.30000 TTD
10000 MOP8384.60000 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / Macanese Pataca
1 TTD1.19266 MOP
5 TTD5.96330 MOP
10 TTD11.92660 MOP
20 TTD23.85320 MOP
50 TTD59.63300 MOP
100 TTD119.26600 MOP
250 TTD298.16500 MOP
500 TTD596.33000 MOP
1000 TTD1192.66000 MOP
2000 TTD2385.32000 MOP
5000 TTD5963.30000 MOP
10000 TTD11926.60000 MOP