10 دولار ترينيداد وتوباغو إلى باتاكا ماكاوية

تحويل TTD إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

10 ttd
11.89 mop

1.000 TTD = 1.189 MOP

Mid-market exchange rate at 17:30
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٢٩٠٫٤١٫٤٧٤١٫٦٥٥٠٫٩٥٩١٨٫٣٧٥
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٧٨١٠٥٫٨١٨١٫٧٢٦١٫٩٣٧١٫١٢٣٢١٫٥٠٩
1 USD٠٫٩١٦٠٫٧٨٣1٨٢٫٨٠٣١٫٣٥١٫٥١٦٠٫٨٧٨١٦٫٨٣١
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار ترينيداد وتوباغو

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / Macanese Pataca
1 TTD١٫١٨٩١٤ MOP
5 TTD٥٫٩٤٥٧٠ MOP
10 TTD١١٫٨٩١٤٠ MOP
20 TTD٢٣٫٧٨٢٨٠ MOP
50 TTD٥٩٫٤٥٧٠٠ MOP
100 TTD١١٨٫٩١٤٠٠ MOP
250 TTD٢٩٧٫٢٨٥٠٠ MOP
500 TTD٥٩٤٫٥٧٠٠٠ MOP
1000 TTD١٬١٨٩٫١٤٠٠٠ MOP
2000 TTD٢٬٣٧٨٫٢٨٠٠٠ MOP
5000 TTD٥٬٩٤٥٫٧٠٠٠٠ MOP
10000 TTD١١٬٨٩١٫٤٠٠٠٠ MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / دولار ترينيداد وتوباغو
1 MOP٠٫٨٤٠٩٥ TTD
5 MOP٤٫٢٠٤٧٣ TTD
10 MOP٨٫٤٠٩٤٦ TTD
20 MOP١٦٫٨١٨٩٢ TTD
50 MOP٤٢٫٠٤٧٣٠ TTD
100 MOP٨٤٫٠٩٤٦٠ TTD
250 MOP٢١٠٫٢٣٦٥٠ TTD
500 MOP٤٢٠٫٤٧٣٠٠ TTD
1000 MOP٨٤٠٫٩٤٦٠٠ TTD
2000 MOP١٬٦٨١٫٨٩٢٠٠ TTD
5000 MOP٤٬٢٠٤٫٧٣٠٠٠ TTD
10000 MOP٨٬٤٠٩٫٤٦٠٠٠ TTD