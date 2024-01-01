دولار ترينيداد وتوباغو إلى فرنك سويسري

تحويل TTD إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

1,000 ttd
124.86 chf

TT$1.000 TTD = SFr.0.1249 CHF

Mid-market exchange rate at 02:03
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TTD إلى CHF مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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CHF

أعلى العملات

 USDCADINRGBPZARAUDEURSGD
1 USD11.34583.9380.75517.7281.470.8951.303
1 CAD0.744162.410.56113.1811.0930.6650.969
1 INR0.0120.01610.0090.2110.0180.0110.016
1 GBP1.3251.782111.223123.4911.9481.1861.726

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / الفرنك السويسري
1 TTD٠٫١٢٤٨٦ CHF
5 TTD٠٫٦٢٤٣٢ CHF
10 TTD١٫٢٤٨٦٣ CHF
20 TTD٢٫٤٩٧٢٦ CHF
50 TTD٦٫٢٤٣١٥ CHF
100 TTD١٢٫٤٨٦٣٠ CHF
250 TTD٣١٫٢١٥٧٥ CHF
500 TTD٦٢٫٤٣١٥٠ CHF
1000 TTD١٢٤٫٨٦٣٠٠ CHF
2000 TTD٢٤٩٫٧٢٦٠٠ CHF
5000 TTD٦٢٤٫٣١٥٠٠ CHF
10000 TTD١٬٢٤٨٫٦٣٠٠٠ CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / دولار ترينيداد وتوباغو
1 CHF٨٫٠٠٨٧٨ TTD
5 CHF٤٠٫٠٤٣٩٠ TTD
10 CHF٨٠٫٠٨٧٨٠ TTD
20 CHF١٦٠٫١٧٥٦٠ TTD
50 CHF٤٠٠٫٤٣٩٠٠ TTD
100 CHF٨٠٠٫٨٧٨٠٠ TTD
250 CHF٢٬٠٠٢٫١٩٥٠٠ TTD
500 CHF٤٬٠٠٤٫٣٩٠٠٠ TTD
1000 CHF٨٬٠٠٨٫٧٨٠٠٠ TTD
2000 CHF١٦٬٠١٧٫٥٦٠٠٠ TTD
5000 CHF٤٠٬٠٤٣٫٩٠٠٠٠ TTD
10000 CHF٨٠٬٠٨٧٫٨٠٠٠٠ TTD