دولار ترينيداد وتوباغو إلى دولار فيجي

تحويل TTD إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 ttd
327.82 fjd

TT$1.000 TTD = FJ$0.3278 FJD

Mid-market exchange rate at 02:06
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TTD إلى FJD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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FJD

أعلى العملات

 USDCADINRGBPZARAUDEURSGD
1 USD11.34583.9420.75517.7291.4710.8951.303
1 CAD0.744162.4130.56113.1821.0940.6650.969
1 INR0.0120.01610.0090.2110.0180.0110.016
1 GBP1.3251.782111.228123.4921.9491.1861.726

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / دولار فيجي
1 TTD٠٫٣٢٧٨٢ FJD
5 TTD١٫٦٣٩١٢ FJD
10 TTD٣٫٢٧٨٢٤ FJD
20 TTD٦٫٥٥٦٤٨ FJD
50 TTD١٦٫٣٩١٢٠ FJD
100 TTD٣٢٫٧٨٢٤٠ FJD
250 TTD٨١٫٩٥٦٠٠ FJD
500 TTD١٦٣٫٩١٢٠٠ FJD
1000 TTD٣٢٧٫٨٢٤٠٠ FJD
2000 TTD٦٥٥٫٦٤٨٠٠ FJD
5000 TTD١٬٦٣٩٫١٢٠٠٠ FJD
10000 TTD٣٬٢٧٨٫٢٤٠٠٠ FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / دولار ترينيداد وتوباغو
1 FJD٣٫٠٥٠٤٢ TTD
5 FJD١٥٫٢٥٢١٠ TTD
10 FJD٣٠٫٥٠٤٢٠ TTD
20 FJD٦١٫٠٠٨٤٠ TTD
50 FJD١٥٢٫٥٢١٠٠ TTD
100 FJD٣٠٥٫٠٤٢٠٠ TTD
250 FJD٧٦٢٫٦٠٥٠٠ TTD
500 FJD١٬٥٢٥٫٢١٠٠٠ TTD
1000 FJD٣٬٠٥٠٫٤٢٠٠٠ TTD
2000 FJD٦٬١٠٠٫٨٤٠٠٠ TTD
5000 FJD١٥٬٢٥٢٫١٠٠٠٠ TTD
10000 FJD٣٠٬٥٠٤٫٢٠٠٠٠ TTD