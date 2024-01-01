دولار ترينيداد وتوباغو إلى ريال عماني

تحويل TTD إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 ttd
57.035 omr

TT$1.000 TTD = ر.ع.0.05704 OMR

Mid-market exchange rate at 02:20
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TTD إلى OMR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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OMR

أعلى العملات

 USDCADINRGBPZARAUDEURSGD
1 USD11.34483.9420.75517.7221.470.8951.303
1 CAD0.744162.4360.56113.1811.0930.6650.969
1 INR0.0120.01610.0090.2110.0180.0110.016
1 GBP1.3251.782111.253123.4871.9481.1861.727

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / الريال العماني
1 TTD٠٫٠٥٧٠٤ OMR
5 TTD٠٫٢٨٥١٨ OMR
10 TTD٠٫٥٧٠٣٥ OMR
20 TTD١٫١٤٠٧١ OMR
50 TTD٢٫٨٥١٧٧ OMR
100 TTD٥٫٧٠٣٥٣ OMR
250 TTD١٤٫٢٥٨٨٣ OMR
500 TTD٢٨٫٥١٧٦٥ OMR
1000 TTD٥٧٫٠٣٥٣٠ OMR
2000 TTD١١٤٫٠٧٠٦٠ OMR
5000 TTD٢٨٥٫١٧٦٥٠ OMR
10000 TTD٥٧٠٫٣٥٣٠٠ OMR
معدلات التحويل الريال العماني / دولار ترينيداد وتوباغو
1 OMR١٧٫٥٣٣٠٠ TTD
5 OMR٨٧٫٦٦٥٠٠ TTD
10 OMR١٧٥٫٣٣٠٠٠ TTD
20 OMR٣٥٠٫٦٦٠٠٠ TTD
50 OMR٨٧٦٫٦٥٠٠٠ TTD
100 OMR١٬٧٥٣٫٣٠٠٠٠ TTD
250 OMR٤٬٣٨٣٫٢٥٠٠٠ TTD
500 OMR٨٬٧٦٦٫٥٠٠٠٠ TTD
1000 OMR١٧٬٥٣٣٫٠٠٠٠٠ TTD
2000 OMR٣٥٬٠٦٦٫٠٠٠٠٠ TTD
5000 OMR٨٧٬٦٦٥٫٠٠٠٠٠ TTD
10000 OMR١٧٥٬٣٣٠٫٠٠٠٠٠ TTD