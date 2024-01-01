10 دولار ترينيداد وتوباغو إلى ريال عماني

تحويل TTD إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

10 ttd
0.568 omr

1.000 TTD = 0.05680 OMR

Mid-market exchange rate at 17:48
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أعلى العملات

 USDCADINRGBPZARAUDEURSGD
1 USD1١٫٣٥٨٢٫٨٠٦٠٫٧٨٢١٨٫٦٦٣١٫٥١٥٠٫٩١٦١٫٣٣٣
1 CAD٠٫٧٤١1٦١٫٣٤٠٫٥٨١٣٫٨٢٥١٫١٢٢٠٫٦٧٨٠٫٩٨٧
1 INR٠٫٠١٢٠٫٠١٦1٠٫٠٠٩٠٫٢٢٥٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٠١٦
1 GBP١٫٢٧٨١٫٧٢٦١٠٥٫٨٤٧1٢٣٫٨٥٦١٫٩٣٧١٫١٧١١٫٧٠٤

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / الريال العماني
1 TTD٠٫٠٥٦٨٠ OMR
5 TTD٠٫٢٨٤٠٢ OMR
10 TTD٠٫٥٦٨٠٤ OMR
20 TTD١٫١٣٦٠٩ OMR
50 TTD٢٫٨٤٠٢٢ OMR
100 TTD٥٫٦٨٠٤٤ OMR
250 TTD١٤٫٢٠١١٠ OMR
500 TTD٢٨٫٤٠٢٢٠ OMR
1000 TTD٥٦٫٨٠٤٤٠ OMR
2000 TTD١١٣٫٦٠٨٨٠ OMR
5000 TTD٢٨٤٫٠٢٢٠٠ OMR
10000 TTD٥٦٨٫٠٤٤٠٠ OMR
معدلات التحويل الريال العماني / دولار ترينيداد وتوباغو
1 OMR١٧٫٦٠٤٣٠ TTD
5 OMR٨٨٫٠٢١٥٠ TTD
10 OMR١٧٦٫٠٤٣٠٠ TTD
20 OMR٣٥٢٫٠٨٦٠٠ TTD
50 OMR٨٨٠٫٢١٥٠٠ TTD
100 OMR١٬٧٦٠٫٤٣٠٠٠ TTD
250 OMR٤٬٤٠١٫٠٧٥٠٠ TTD
500 OMR٨٬٨٠٢٫١٥٠٠٠ TTD
1000 OMR١٧٬٦٠٤٫٣٠٠٠٠ TTD
2000 OMR٣٥٬٢٠٨٫٦٠٠٠٠ TTD
5000 OMR٨٨٬٠٢١٫٥٠٠٠٠ TTD
10000 OMR١٧٦٬٠٤٣٫٠٠٠٠٠ TTD