50 دولار ترينيداد وتوباغو إلى ريال عماني

تحويل TTD إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

50 ttd
2.851 omr

1.000 TTD = 0.05701 OMR

Mid-market exchange rate at 03:18
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أعلى العملات

 USDCADINRGBPZARAUDEURSGD
1 USD1١٫٣٤٧٨٣٫٠٦١٠٫٧٨٢١٨٫٦٧٨١٫٥١٠٫٩١٥١٫٣٣٧
1 CAD٠٫٧٤٢1٦١٫٦٧٠٫٥٨١٣٫٨٦٨١٫١٢١٠٫٦٧٩٠٫٩٩٣
1 INR٠٫٠١٢٠٫٠١٦1٠٫٠٠٩٠٫٢٢٥٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٠١٦
1 GBP١٫٢٨١٫٧٢٣١٠٦٫٢٨1٢٣٫٩١٫٩٣٣١٫١٧١٫٧١١

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / الريال العماني
1 TTD٠٫٠٥٧٠١ OMR
5 TTD٠٫٢٨٥٠٧ OMR
10 TTD٠٫٥٧٠١٥ OMR
20 TTD١٫١٤٠٣٠ OMR
50 TTD٢٫٨٥٠٧٥ OMR
100 TTD٥٫٧٠١٤٩ OMR
250 TTD١٤٫٢٥٣٧٣ OMR
500 TTD٢٨٫٥٠٧٤٥ OMR
1000 TTD٥٧٫٠١٤٩٠ OMR
2000 TTD١١٤٫٠٢٩٨٠ OMR
5000 TTD٢٨٥٫٠٧٤٥٠ OMR
10000 TTD٥٧٠٫١٤٩٠٠ OMR
معدلات التحويل الريال العماني / دولار ترينيداد وتوباغو
1 OMR١٧٫٥٣٩٣٠ TTD
5 OMR٨٧٫٦٩٦٥٠ TTD
10 OMR١٧٥٫٣٩٣٠٠ TTD
20 OMR٣٥٠٫٧٨٦٠٠ TTD
50 OMR٨٧٦٫٩٦٥٠٠ TTD
100 OMR١٬٧٥٣٫٩٣٠٠٠ TTD
250 OMR٤٬٣٨٤٫٨٢٥٠٠ TTD
500 OMR٨٬٧٦٩٫٦٥٠٠٠ TTD
1000 OMR١٧٬٥٣٩٫٣٠٠٠٠ TTD
2000 OMR٣٥٬٠٧٨٫٦٠٠٠٠ TTD
5000 OMR٨٧٬٦٩٦٫٥٠٠٠٠ TTD
10000 OMR١٧٥٬٣٩٣٫٠٠٠٠٠ TTD