دولار ترينيداد وتوباغو إلى كيب لاوي

تحويل TTD إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

1,000 ttd
3,272,170 lak

TT$1.000 TTD = ₭3,272 LAK

Mid-market exchange rate at 01:13
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TTD إلى LAK مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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LAK

أعلى العملات

 USDCADINRGBPZARAUDEURSGD
1 USD11.34583.9410.75517.7221.470.8951.303
1 CAD0.744162.430.56113.1811.0930.6650.969
1 INR0.0120.01610.0090.2110.0180.0110.016
1 GBP1.3251.782111.251123.4881.9481.1861.727

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / كيب لاوسي
1 TTD٣٬٢٧٢٫١٧٠٠٠ LAK
5 TTD١٦٬٣٦٠٫٨٥٠٠٠ LAK
10 TTD٣٢٬٧٢١٫٧٠٠٠٠ LAK
20 TTD٦٥٬٤٤٣٫٤٠٠٠٠ LAK
50 TTD١٦٣٬٦٠٨٫٥٠٠٠٠ LAK
100 TTD٣٢٧٬٢١٧٫٠٠٠٠٠ LAK
250 TTD٨١٨٬٠٤٢٫٥٠٠٠٠ LAK
500 TTD١٬٦٣٦٬٠٨٥٫٠٠٠٠٠ LAK
1000 TTD٣٬٢٧٢٬١٧٠٫٠٠٠٠٠ LAK
2000 TTD٦٬٥٤٤٬٣٤٠٫٠٠٠٠٠ LAK
5000 TTD١٦٬٣٦٠٬٨٥٠٫٠٠٠٠٠ LAK
10000 TTD٣٢٬٧٢١٬٧٠٠٫٠٠٠٠٠ LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / دولار ترينيداد وتوباغو
1 LAK٠٫٠٠٠٣١ TTD
5 LAK٠٫٠٠١٥٣ TTD
10 LAK٠٫٠٠٣٠٦ TTD
20 LAK٠٫٠٠٦١١ TTD
50 LAK٠٫٠١٥٢٨ TTD
100 LAK٠٫٠٣٠٥٦ TTD
250 LAK٠٫٠٧٦٤٠ TTD
500 LAK٠٫١٥٢٨٠ TTD
1000 LAK٠٫٣٠٥٦١ TTD
2000 LAK٠٫٦١١٢٢ TTD
5000 LAK١٫٥٢٨٠٤ TTD
10000 LAK٣٫٠٥٦٠٨ TTD