1 دولار ترينيداد وتوباغو إلى كيب لاوي

تحويل TTD إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

1 ttd
3,081.14 lak

1.000 TTD = 3,081 LAK

Mid-market exchange rate at 17:14
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٢٩٠٫٣٨٤١٫٤٧٤١٫٦٥٥٠٫٩٥٩١٨٫٣٧٩
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٧١٠٥٫٧٦١١٫٧٢٥١٫٩٣٧١٫١٢٢٢١٫٥٠٦
1 USD٠٫٩١٦٠٫٧٨٣1٨٢٫٨٠٣١٫٣٥١١٫٥١٧٠٫٨٧٨١٦٫٨٣٨
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ترينيداد وتوباغو الدولار

TTD إلى USD

TTD إلى CAD

TTD إلى INR

TTD إلى GBP

TTD إلى ZAR

TTD إلى AUD

TTD إلى EUR

TTD إلى SGD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / كيب لاوسي
1 TTD٣٬٠٨١٫١٤٠٠٠ LAK
5 TTD١٥٬٤٠٥٫٧٠٠٠٠ LAK
10 TTD٣٠٬٨١١٫٤٠٠٠٠ LAK
20 TTD٦١٬٦٢٢٫٨٠٠٠٠ LAK
50 TTD١٥٤٬٠٥٧٫٠٠٠٠٠ LAK
100 TTD٣٠٨٬١١٤٫٠٠٠٠٠ LAK
250 TTD٧٧٠٬٢٨٥٫٠٠٠٠٠ LAK
500 TTD١٬٥٤٠٬٥٧٠٫٠٠٠٠٠ LAK
1000 TTD٣٬٠٨١٬١٤٠٫٠٠٠٠٠ LAK
2000 TTD٦٬١٦٢٬٢٨٠٫٠٠٠٠٠ LAK
5000 TTD١٥٬٤٠٥٬٧٠٠٫٠٠٠٠٠ LAK
10000 TTD٣٠٬٨١١٬٤٠٠٫٠٠٠٠٠ LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / دولار ترينيداد وتوباغو
1 LAK٠٫٠٠٠٣٢ TTD
5 LAK٠٫٠٠١٦٢ TTD
10 LAK٠٫٠٠٣٢٥ TTD
20 LAK٠٫٠٠٦٤٩ TTD
50 LAK٠٫٠١٦٢٣ TTD
100 LAK٠٫٠٣٢٤٦ TTD
250 LAK٠٫٠٨١١٤ TTD
500 LAK٠٫١٦٢٢٨ TTD
1000 LAK٠٫٣٢٤٥٦ TTD
2000 LAK٠٫٦٤٩١١ TTD
5000 LAK١٫٦٢٢٧٨ TTD
10000 LAK٣٫٢٤٥٥٦ TTD