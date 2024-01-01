دولار ترينيداد وتوباغو إلى روبية سريلانكي

تحويل TTD إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 ttd
44,480.20 lkr

TT$1.000 TTD = Sr44.48 LKR

Mid-market exchange rate at 02:15
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TTD إلى LKR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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LKR

أعلى العملات

 USDCADINRGBPZARAUDEURSGD
1 USD11.34583.9410.75517.7221.470.8951.303
1 CAD0.744162.430.56113.1811.0930.6650.969
1 INR0.0120.01610.0090.2110.0180.0110.016
1 GBP1.3251.782111.251123.4881.9481.1861.727

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / روبية سريلانكية
1 TTD٤٤٫٤٨٠٢٠ LKR
5 TTD٢٢٢٫٤٠١٠٠ LKR
10 TTD٤٤٤٫٨٠٢٠٠ LKR
20 TTD٨٨٩٫٦٠٤٠٠ LKR
50 TTD٢٬٢٢٤٫٠١٠٠٠ LKR
100 TTD٤٬٤٤٨٫٠٢٠٠٠ LKR
250 TTD١١٬١٢٠٫٠٥٠٠٠ LKR
500 TTD٢٢٬٢٤٠٫١٠٠٠٠ LKR
1000 TTD٤٤٬٤٨٠٫٢٠٠٠٠ LKR
2000 TTD٨٨٬٩٦٠٫٤٠٠٠٠ LKR
5000 TTD٢٢٢٬٤٠١٫٠٠٠٠٠ LKR
10000 TTD٤٤٤٬٨٠٢٫٠٠٠٠٠ LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / دولار ترينيداد وتوباغو
1 LKR٠٫٠٢٢٤٨ TTD
5 LKR٠٫١١٢٤١ TTD
10 LKR٠٫٢٢٤٨٢ TTD
20 LKR٠٫٤٤٩٦٤ TTD
50 LKR١٫١٢٤١٠ TTD
100 LKR٢٫٢٤٨١٩ TTD
250 LKR٥٫٦٢٠٤٨ TTD
500 LKR١١٫٢٤٠٩٥ TTD
1000 LKR٢٢٫٤٨١٩٠ TTD
2000 LKR٤٤٫٩٦٣٨٠ TTD
5000 LKR١١٢٫٤٠٩٥٠ TTD
10000 LKR٢٢٤٫٨١٩٠٠ TTD