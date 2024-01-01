دولار ترينيداد وتوباغو إلى دولار جامايكي

تحويل TTD إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 ttd
23,228.60 jmd

TT$1.000 TTD = J$23.23 JMD

Mid-market exchange rate at 02:11
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TTD إلى JMD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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JMD

أعلى العملات

 USDCADINRGBPZARAUDEURSGD
1 USD11.34583.9410.75517.7221.470.8951.303
1 CAD0.744162.430.56113.181.0930.6650.969
1 INR0.0120.01610.0090.2110.0180.0110.016
1 GBP1.3251.782111.251123.4881.9481.1861.726

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / دولار جامايكي
1 TTD٢٣٫٢٢٨٦٠ JMD
5 TTD١١٦٫١٤٣٠٠ JMD
10 TTD٢٣٢٫٢٨٦٠٠ JMD
20 TTD٤٦٤٫٥٧٢٠٠ JMD
50 TTD١٬١٦١٫٤٣٠٠٠ JMD
100 TTD٢٬٣٢٢٫٨٦٠٠٠ JMD
250 TTD٥٬٨٠٧٫١٥٠٠٠ JMD
500 TTD١١٬٦١٤٫٣٠٠٠٠ JMD
1000 TTD٢٣٬٢٢٨٫٦٠٠٠٠ JMD
2000 TTD٤٦٬٤٥٧٫٢٠٠٠٠ JMD
5000 TTD١١٦٬١٤٣٫٠٠٠٠٠ JMD
10000 TTD٢٣٢٬٢٨٦٫٠٠٠٠٠ JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / دولار ترينيداد وتوباغو
1 JMD٠٫٠٤٣٠٥ TTD
5 JMD٠٫٢١٥٢٥ TTD
10 JMD٠٫٤٣٠٥٠ TTD
20 JMD٠٫٨٦١٠١ TTD
50 JMD٢٫١٥٢٥٢ TTD
100 JMD٤٫٣٠٥٠٣ TTD
250 JMD١٠٫٧٦٢٥٨ TTD
500 JMD٢١٫٥٢٥١٥ TTD
1000 JMD٤٣٫٠٥٠٣٠ TTD
2000 JMD٨٦٫١٠٠٦٠ TTD
5000 JMD٢١٥٫٢٥١٥٠ TTD
10000 JMD٤٣٠٫٥٠٣٠٠ TTD