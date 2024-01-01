20 دولار ترينيداد وتوباغو إلى دولار جامايكي

تحويل TTD إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

20 ttd
456.22 jmd

1.000 TTD = 22.81 JMD

Mid-market exchange rate at 17:00
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أعلى العملات

 USDCADINRGBPZARAUDEURSGD
1 USD1١٫٣٥٨٢٫٨٠٢٠٫٧٨٣١٨٫٦٥٧١٫٥١٦٠٫٩١٦١٫٣٣٣
1 CAD٠٫٧٤١1٦١٫٣٣٠٫٥٨١٣٫٨١٩١٫١٢٣٠٫٦٧٨٠٫٩٨٧
1 INR٠٫٠١٢٠٫٠١٦1٠٫٠٠٩٠٫٢٢٥٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٠١٦
1 GBP١٫٢٧٨١٫٧٢٥١٠٥٫٨١٦1٢٣٫٨٤٣١٫٩٣٧١٫١٧١٫٧٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / دولار جامايكي
1 TTD٢٢٫٨١١٢٠ JMD
5 TTD١١٤٫٠٥٦٠٠ JMD
10 TTD٢٢٨٫١١٢٠٠ JMD
20 TTD٤٥٦٫٢٢٤٠٠ JMD
50 TTD١٬١٤٠٫٥٦٠٠٠ JMD
100 TTD٢٬٢٨١٫١٢٠٠٠ JMD
250 TTD٥٬٧٠٢٫٨٠٠٠٠ JMD
500 TTD١١٬٤٠٥٫٦٠٠٠٠ JMD
1000 TTD٢٢٬٨١١٫٢٠٠٠٠ JMD
2000 TTD٤٥٬٦٢٢٫٤٠٠٠٠ JMD
5000 TTD١١٤٬٠٥٦٫٠٠٠٠٠ JMD
10000 TTD٢٢٨٬١١٢٫٠٠٠٠٠ JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / دولار ترينيداد وتوباغو
1 JMD٠٫٠٤٣٨٤ TTD
5 JMD٠٫٢١٩١٩ TTD
10 JMD٠٫٤٣٨٣٨ TTD
20 JMD٠٫٨٧٦٧٦ TTD
50 JMD٢٫١٩١٩٠ TTD
100 JMD٤٫٣٨٣٨١ TTD
250 JMD١٠٫٩٥٩٥٣ TTD
500 JMD٢١٫٩١٩٠٥ TTD
1000 JMD٤٣٫٨٣٨١٠ TTD
2000 JMD٨٧٫٦٧٦٢٠ TTD
5000 JMD٢١٩٫١٩٠٥٠ TTD
10000 JMD٤٣٨٫٣٨١٠٠ TTD