10 آلاف دولار جامايكي إلى دولار ترينيداد وتوباغو
تحويل JMD إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دولار جامايكي إلى دولار ترينيداد وتوباغو
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / دولار جامايكي
|1 TTD
|22.93780 JMD
|5 TTD
|114.68900 JMD
|10 TTD
|229.37800 JMD
|20 TTD
|458.75600 JMD
|50 TTD
|1146.89000 JMD
|100 TTD
|2293.78000 JMD
|250 TTD
|5734.45000 JMD
|500 TTD
|11468.90000 JMD
|1000 TTD
|22937.80000 JMD
|2000 TTD
|45875.60000 JMD
|5000 TTD
|114689.00000 JMD
|10000 TTD
|229378.00000 JMD