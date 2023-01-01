5 دولار جامايكي إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل JMD إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

٥ jmd
٠٫٢٢ ttd

1.00000 JMD = 0.04360 TTD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

JMD إلى TTD مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JMD → 0 TTD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

JMD إلى USD

JMD إلى JPY

JMD إلى AUD

JMD إلى SGD

JMD إلى EUR

JMD إلى ZAR

JMD إلى GBP

JMD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار جامايكي / دولار ترينيداد وتوباغو
1 JMD0.04360 TTD
5 JMD0.21798 TTD
10 JMD0.43596 TTD
20 JMD0.87192 TTD
50 JMD2.17981 TTD
100 JMD4.35962 TTD
250 JMD10.89905 TTD
500 JMD21.79810 TTD
1000 JMD43.59620 TTD
2000 JMD87.19240 TTD
5000 JMD217.98100 TTD
10000 JMD435.96200 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / دولار جامايكي
1 TTD22.93780 JMD
5 TTD114.68900 JMD
10 TTD229.37800 JMD
20 TTD458.75600 JMD
50 TTD1146.89000 JMD
100 TTD2293.78000 JMD
250 TTD5734.45000 JMD
500 TTD11468.90000 JMD
1000 TTD22937.80000 JMD
2000 TTD45875.60000 JMD
5000 TTD114689.00000 JMD
10000 TTD229378.00000 JMD