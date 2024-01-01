20 بيزو كولومبي إلى كونا كرواتية

تحويل COP إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

20 cop
0.03 hrk

$1.000 COP = kn0.001724 HRK

Mid-market exchange rate at 20:34
تتبع سعر الصرف
On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
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COP إلى HRK مخطط التحويل

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أعلى العملات

 USDEURCADGBPAUDSGDPHPZAR
1 USD10.9161.3730.7831.5161.32557.28818.214
1 EUR1.09211.50.8561.6561.44762.57319.894
1 CAD0.7280.66710.571.1040.96541.71413.262
1 GBP1.2771.1691.75311.9361.69173.13723.252

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian pesos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Croatian Kuna
1 COP٠٫٠٠١٧٢ HRK
5 COP٠٫٠٠٨٦٢ HRK
10 COP٠٫٠١٧٢٤ HRK
20 COP٠٫٠٣٤٤٩ HRK
50 COP٠٫٠٨٦٢٢ HRK
100 COP٠٫١٧٢٤٤ HRK
250 COP٠٫٤٣١١١ HRK
500 COP٠٫٨٦٢٢٢ HRK
1000 COP١٫٧٢٤٤٤ HRK
2000 COP٣٫٤٤٨٨٨ HRK
5000 COP٨٫٦٢٢٢٠ HRK
10000 COP١٧٫٢٤٤٤٠ HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / البيزو الكولومبي
1 HRK٥٧٩٫٨٩٩٠٠ COP
5 HRK٢٬٨٩٩٫٤٩٥٠٠ COP
10 HRK٥٬٧٩٨٫٩٩٠٠٠ COP
20 HRK١١٬٥٩٧٫٩٨٠٠٠ COP
50 HRK٢٨٬٩٩٤٫٩٥٠٠٠ COP
100 HRK٥٧٬٩٨٩٫٩٠٠٠٠ COP
250 HRK١٤٤٬٩٧٤٫٧٥٠٠٠ COP
500 HRK٢٨٩٬٩٤٩٫٥٠٠٠٠ COP
1000 HRK٥٧٩٬٨٩٩٫٠٠٠٠٠ COP
2000 HRK١٬١٥٩٬٧٩٨٫٠٠٠٠٠ COP
5000 HRK٢٬٨٩٩٬٤٩٥٫٠٠٠٠٠ COP
10000 HRK٥٬٧٩٨٬٩٩٠٫٠٠٠٠٠ COP