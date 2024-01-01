10 آلاف كونا كرواتية إلى بيزو كولومبي

تحويل HRK إلى COP بسعر الصرف الحقيقي

10,000 hrk
5,647,650 cop

1.00000 HRK = 564.76500 COP

Mid-market exchange rate at 22:42
تتبع سعر الصرف
On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
Check the Euro exchange rates
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDCADSGDEURAUDGBPNZDZAR
1 USD11.352151.344150.92261.527070.7884881.6200919.3473
1 CAD0.73956310.9940830.6822851.129360.5831371.1981614.3085
1 SGD0.7439651.0059510.6863461.136080.5866071.2052914.3937
1 EUR1.083951.465661.4569911.655260.854671.756120.9715

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى بيزو كولومبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Croatian kunas

HRK إلى USD

HRK إلى CAD

HRK إلى SGD

HRK إلى EUR

HRK إلى AUD

HRK إلى GBP

HRK إلى NZD

HRK إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Croatian Kuna / البيزو الكولومبي
1 HRK564.76500 COP
5 HRK2823.82500 COP
10 HRK5647.65000 COP
20 HRK11295.30000 COP
50 HRK28238.25000 COP
100 HRK56476.50000 COP
250 HRK141191.25000 COP
500 HRK282382.50000 COP
1000 HRK564765.00000 COP
2000 HRK1129530.00000 COP
5000 HRK2823825.00000 COP
10000 HRK5647650.00000 COP
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Croatian Kuna
1 COP0.00177 HRK
5 COP0.00885 HRK
10 COP0.01771 HRK
20 COP0.03541 HRK
50 COP0.08853 HRK
100 COP0.17707 HRK
250 COP0.44266 HRK
500 COP0.88532 HRK
1000 COP1.77065 HRK
2000 COP3.54130 HRK
5000 COP8.85325 HRK
10000 COP17.70650 HRK