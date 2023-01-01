روبل بيلاروسي إلى روبية سريلانكي

تحويل BYN إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ byn
١٢٨٬٥٦٠ lkr

1.00000 BYN = 128.56000 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 7:19 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

BYN إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BYN → 0 LKR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863951.0647588.49081.436031.658490.956818.1831
1GBP1.1574711.2324102.4241.662141.919631.1074721.0461
1USD0.93920.811425183.10951.34871.557630.8986517.0773
1INR0.01130060.009763320.012032310.0162280.01874190.01081280.20548

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبل بيلاروسي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BYN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BYN الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روبل بيلاروسي

BYN إلى USD

BYN إلى CAD

BYN إلى SGD

BYN إلى AUD

BYN إلى NZD

BYN إلى EUR

BYN إلى GBP

BYN إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الروبل البيلاروسي / روبية سريلانكية
1 BYN128.56000 LKR
5 BYN642.80000 LKR
10 BYN1285.60000 LKR
20 BYN2571.20000 LKR
50 BYN6428.00000 LKR
100 BYN12856.00000 LKR
250 BYN32140.00000 LKR
500 BYN64280.00000 LKR
1000 BYN128560.00000 LKR
2000 BYN257120.00000 LKR
5000 BYN642800.00000 LKR
10000 BYN1285600.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / الروبل البيلاروسي
1 LKR0.00778 BYN
5 LKR0.03889 BYN
10 LKR0.07778 BYN
20 LKR0.15557 BYN
50 LKR0.38892 BYN
100 LKR0.77785 BYN
250 LKR1.94462 BYN
500 LKR3.88924 BYN
1000 LKR7.77848 BYN
2000 LKR15.55696 BYN
5000 LKR38.89240 BYN
10000 LKR77.78480 BYN