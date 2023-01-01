روبل بيلاروسي إلى يورو

تحويل BYN إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ byn
٣٧٢٫٣٣ eur

1.00000 BYN = 0.37233 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 7:13 UTC
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BYN إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BYN → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.064188.421.435151.658770.9573518.1796
1GBP1.1582111.23245102.4091.662211.92121.1088121.0558
1USD0.93980.811392183.09371.34871.558850.899717.0845
1INR0.01130970.009764780.012034610.01623110.01876010.01082750.205605

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبل بيلاروسي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BYN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BYN الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبل البيلاروسي / اليورو
1 BYN0.37233 EUR
5 BYN1.86165 EUR
10 BYN3.72329 EUR
20 BYN7.44658 EUR
50 BYN18.61645 EUR
100 BYN37.23290 EUR
250 BYN93.08225 EUR
500 BYN186.16450 EUR
1000 BYN372.32900 EUR
2000 BYN744.65800 EUR
5000 BYN1861.64500 EUR
10000 BYN3723.29000 EUR
معدلات التحويل اليورو / الروبل البيلاروسي
1 EUR2.68580 BYN
5 EUR13.42900 BYN
10 EUR26.85800 BYN
20 EUR53.71600 BYN
50 EUR134.29000 BYN
100 EUR268.58000 BYN
250 EUR671.45000 BYN
500 EUR1342.90000 BYN
1000 EUR2685.80000 BYN
2000 EUR5371.60000 BYN
5000 EUR13429.00000 BYN
10000 EUR26858.00000 BYN